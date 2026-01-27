　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

快檢查帳號密碼！近1.5億筆資料外洩　蘋果、Google、Meta都中鏢

▲▼Threads,Meta,FaceBook,Instagram,IG。（圖／記者吳立言攝）

▲資安專家呼籲用戶儘速檢查帳號密碼。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

資安研究人員 Jeremiah Fowler 近日揭露，一個未設防的公開資料庫遭曝光，內含約 1.49 億筆使用者帳號與密碼，資料總量高達 96GB，波及多家全球主流網路服務平台。

近 1.5 億筆帳密曝光　多個平台用戶受影響

調查顯示，外洩資料包含約 4800 萬組 Gmail 登入資訊、1700 萬筆 Facebook 帳密、650 萬個 Instagram 帳戶，以及約 90 萬筆 Apple iCloud 使用者憑證。 此外，資料中也出現 Microsoft Outlook、Netflix、幣安（Binance），甚至部分「政府機構（.gov 網域）」的帳號資料，影響範圍相當廣泛。

未加密資料庫釀禍　資料曾可公開存取

Fowler 指出，該資料庫在被發現時並未進行任何加密或存取限制，任何人都可直接下載完整資料。目前該資料庫雖已下線，但資料外流風險仍難以完全消除。

Infostealer 惡意軟體成主因

研究分析指出，這批帳密多半來自「資訊竊取型惡意軟體（Infostealer）」。此類惡意程式會感染使用者的電腦或行動裝置，並在背景執行，透過鍵盤側錄、瀏覽器資料擷取、剪貼簿攔截等方式，悄悄蒐集登入憑證。 資安專家更提醒，這類帳密資料一旦曝光，往往會被迅速複製並流入地下市場。即便原始資料庫已被關閉，被竊取的登入資訊仍可能在黑市流通多年，並被用於 帳戶接管、撞庫攻擊等非法行為。

用戶該怎麼做？專家籲立即檢查

研究人員建議，使用者應立即檢查重要帳號安全，更換密碼、啟用兩步驟驗證（2FA），並避免在多個服務使用相同密碼，以降低帳號遭入侵的風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 2 2802 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
頂大男酒後遭丟包台64…4車輾過「爆頭慘死」！檢今將解剖追死
今晚雨加大！　「下最多」地區曝
歐洲媒體批霍諾德徒手攀101「不是英雄」：被過度美化
川普突升關稅到25％！南韓錯愕「沒收到通知」　急派人飛美協商
離婚過更好！Melody直播「首場狂賺5300萬」 她凌晨到
快訊／川普宣布南韓關稅升至25％　南韓政府回應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

快檢查帳號密碼！近1.5億筆資料外洩　蘋果、Google、Meta都中鏢

蘋果新一代「旅行神器」突襲登場　音量提高50%出門不怕掉東西

2026年蘋果新品爆發！首款摺疊手機要來了　最新流出資訊一次看

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

凌晨快速道路上事故 中和警迅速到場處置

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

91分鐘成功登頂台北101！霍諾德今離台　機場與粉絲親切合照

新莊恐怖車禍！BMW衝撞左轉車　騎士「頭下腳上」噴飛慘死

快檢查帳號密碼！近1.5億筆資料外洩　蘋果、Google、Meta都中鏢

蘋果新一代「旅行神器」突襲登場　音量提高50%出門不怕掉東西

2026年蘋果新品爆發！首款摺疊手機要來了　最新流出資訊一次看

快訊／09:04東部海域規模4.2地震　震度1級「新北有感」

頂大男酒後遭丟包台64…4車輾過「爆頭慘死」！檢今將解剖追死因

高嘉瑜分析「2人選當母雞」　預言蔣萬安將遇最強對手

台積電漲5元至1760　台股漲124點逼近前高

不只會說話還能模擬情緒　通義千問回應AI代打電話質疑

TOYOTA「新跨界電動休旅北美開賣」台灣雙生車今年見！折合新台幣142萬

快檢查帳號密碼！近1.5億筆資料外洩　蘋果、Google、Meta都中鏢

苗栗2警用重機停紅燈慘遭擊落　白休旅台13線「4連撞」釀1傷

蔡允潔生2娃「骨盆腔劇痛纏身1年」！發作痛到面無血色　長期吃抗生素

今晚雨加大！　「下最多」地區曝

「許光漢典」婚禮合體！　Lulu笑：婚結早了XD

3C家電熱門新聞

2026年蘋果新品爆發！最新流出資訊一次看

蘋果新一代「旅行神器」突襲登場

iPhone17擦超濃清潔劑3個月沒變

iPhone「捷徑」怎麼用釣出大神！

近1.5億筆帳密外洩　蘋果、Google、Meta都中標

知名品牌也中標！藍牙耳機恐變「竊聽器」

索尼投震撼彈！持股49%攜手TCL

App Store 3月起將呈現更多廣告項目

小金剛REDMI Note 15 Pro+開箱

Chrome iOS版將支援匯入Safari瀏覽資料

Threads每日活躍用戶正式領先X

陳華新代言這台筆電也太懂創作者

技嘉2025 AI電競筆電全陣容亮相

「開靜音沒國家警報？」錯了！要從這設定

更多熱門

相關新聞

普發1萬登記「今輪到身分證尾數2、3」　他填完：怪怪的

普發1萬登記「今輪到身分證尾數2、3」　他填完：怪怪的

全民普發1萬元登記開跑，一名網友在普發官網填入身分證、金融帳號與健保卡號後瞬間完成，讓他覺得流程太快像詐騙，「怎麼感覺驗證程序超少的？」。文章引發討論，「怕就ATM領」、「之前發6千也是這樣」，也有人解釋系統會自動核對資料，不用擔心盜領。

安卓惡意軟體鑽系統漏洞　攻擊銀行App操控交易

安卓惡意軟體鑽系統漏洞　攻擊銀行App操控交易

紐時：美關鍵基礎設施遭植入惡意軟體　以利中國侵台

紐時：美關鍵基礎設施遭植入惡意軟體　以利中國侵台

Window用戶注意！惡意軟體出現3變種版本　遭駭要求支付贖金

Window用戶注意！惡意軟體出現3變種版本　遭駭要求支付贖金

企業常見三種網路威脅　NordVPN有解方保護企業資安

企業常見三種網路威脅　NordVPN有解方保護企業資安

關鍵字：

帳號外洩資安警告惡意軟體密碼安全雙重驗證

讀者迴響

熱門新聞

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

快訊／8級強風！　今轉雨「下最大」

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

美國退出WHO　川普政府：世衛假裝台灣不存在

這天一定要拜「是土地公尾牙！」　易經專家：補財庫大好時機

即／川普宣布南韓關稅升至25％　南韓政府回應

好市多將推出4新制！非會員無法進美食區

分屍女建商被判死　死囚歐陽榕病逝

黃珊珊建議千股改1股　彭金隆回應了

59歲男得肝癌...一年後「12cm腫瘤」竟全沒了！醫揭三大奇蹟關鍵

刷LINE Pay整年沒中獎　他做錯1步崩潰

爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面