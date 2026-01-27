快檢查帳號密碼！近1.5億筆資料外洩　蘋果、Google、Meta都中鏢

▲資安專家呼籲用戶儘速檢查帳號密碼。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

資安研究人員 Jeremiah Fowler 近日揭露，一個未設防的公開資料庫遭曝光，內含約 1.49 億筆使用者帳號與密碼，資料總量高達 96GB，波及多家全球主流網路服務平台。

近 1.5 億筆帳密曝光 多個平台用戶受影響

調查顯示，外洩資料包含約 4800 萬組 Gmail 登入資訊、1700 萬筆 Facebook 帳密、650 萬個 Instagram 帳戶，以及約 90 萬筆 Apple iCloud 使用者憑證。 此外，資料中也出現 Microsoft Outlook、Netflix、幣安（Binance），甚至部分「政府機構（.gov 網域）」的帳號資料，影響範圍相當廣泛。

未加密資料庫釀禍 資料曾可公開存取

Fowler 指出，該資料庫在被發現時並未進行任何加密或存取限制，任何人都可直接下載完整資料。目前該資料庫雖已下線，但資料外流風險仍難以完全消除。

Infostealer 惡意軟體成主因

研究分析指出，這批帳密多半來自「資訊竊取型惡意軟體（Infostealer）」。此類惡意程式會感染使用者的電腦或行動裝置，並在背景執行，透過鍵盤側錄、瀏覽器資料擷取、剪貼簿攔截等方式，悄悄蒐集登入憑證。 資安專家更提醒，這類帳密資料一旦曝光，往往會被迅速複製並流入地下市場。即便原始資料庫已被關閉，被竊取的登入資訊仍可能在黑市流通多年，並被用於 帳戶接管、撞庫攻擊等非法行為。

用戶該怎麼做？專家籲立即檢查

研究人員建議，使用者應立即檢查重要帳號安全，更換密碼、啟用兩步驟驗證（2FA），並避免在多個服務使用相同密碼，以降低帳號遭入侵的風險。