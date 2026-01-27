川普翻臉對韓加稅10%！青瓦臺緊急開會　李在明轟國會立法太慢

▲ 李在明批評國會立法速度過慢。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普27日突宣布將南韓汽車等商品關稅從15%提高至25%，指責南韓國會未能及時完成相關立法程序。南韓青瓦臺對此緊急召開對美通商會議，由政策室長金容範與國安室長魏聖洛共同主持，會後表明，「政府將向美方傳達履行關稅協議的意願，並冷靜應對。」

青瓦臺：掌握美方意圖 審慎處理關稅問題

根據《韓聯社》，青瓦臺發言人姜由楨透過書面說明指出，提升關稅須經過刊登美國聯邦公報等行政程序才能生效，政府將仔細掌握美方真實意圖與發言背景，審慎處理此事。會中也檢視作為關稅談判後續措施的《韓美戰略投資管理特別法案》推動情形。

2部長將赴美緊急磋商 強化溝通管道

為加強與美方溝通，南韓產業通商資源部部長金正官將在結束加拿大行程後訪美，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）商討對策；通商交涉本部長呂翰九也預計近期赴美，與美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）會談。

27日這場會議出席人員包括呂翰九、財政經濟部次長李炯日、外交部次長金珍我等政府官員，以及青瓦台經濟成長首席河駿坰 、國安室次長吳玹周等幕僚。

李在明轟國會立法慢 促加速行政效率

另一方面，南韓總統李在明當天也在國務會議上指責國會立法速度過慢，「國會現在慢到根本無法做事」。他指出政府上任已近8個月，但就連基本政策方針的立法完成度也僅20%。

與國稅廳長林光鉉討論欠稅徵收方案時，李在明更催促，「不能繼續等待，行政講求速度」，要求全面清查高額慣性欠稅者，強調「違法者必定受到懲處」。