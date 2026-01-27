美退WHO批「假裝台灣不存在」　外交部：世衛應明白不該遺漏任何國家

▲外交部公眾外交協調會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

美國正式退出世界衛生組織（WHO），理由之一是指控WHO忽視台灣對COVID-19的早期示警。然而，WHO技術負責人范科霍芙（Maria Van Kerkhove）近日反駁稱台灣當時「僅是索取資訊，並非示警」。對此，外交部發言人蕭光偉今（27日）予以嚴正駁斥，疾管署早在2019年12月31日即通報WHO，文中特別提及病例正進行「隔離治療」，提醒人傳人風險。外交部強調，WHO不應刻意遺漏任何國家，未來台灣仍將在美國及友邦支持下，持續爭取以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。

美國總統川普於2025年初上任後，隨即簽署行政命令，啟動美國退出世界衛生組織（WHO）的程序。聯合國於2025年1月22日收到退會通知，依規定滿一年後，美國於今年1月22日正式退出WHO。川普政府直指，WHO在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間嚴重失職，其中包括未能即時、透明分享關鍵資訊，甚至忽視台灣的早期示警，成為美國退會的重要原因之一。

面對美方指控，WHO COVID-19技術負責人范科霍芙（Maria Van Kerkhove）隨即出面反駁，稱相關說法「完全不實」。她表示，WHO早在2019年12月31日就注意到中國武漢的疫情訊號，並強調「台灣當天並非示警，而是向WHO索取資訊」，世衛既沒有忽視台灣，也沒有忽視科學，且「從未建議封城」。

外交部今（27日）上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部公眾外交協調會執行長蕭光偉主持，並由外交部領事事務局長鄭正勇進行業務簡報。

蕭光偉表示，針對世界衛生組織新冠專家范克霍芙的說法，台灣並未向世界衛生組織示警，只是索取資料，世界衛生組織並沒有忽視台灣一事，外交部要予以駁斥。

蕭光偉指出，該名專家所言錯誤，並非事實。如果各位看到回顧衛福部在2020年4月11日發布的新聞稿，已經清楚說明，中央流行疫情指揮中心曾經對世界衛生組織否認台灣警告COVID-19可能人傳人的說法提出澄清。

蕭光偉說，指揮中心指出，疾病管制署早在2019年12月31日就已經掌握了中國武漢至少出現7例非典型肺炎的病例。基於過往的SARS經驗，台灣衛生安全部門提高警覺，當天立即依照《國際衛生條例》（IHR）以電郵通報世界衛生組織的聯繫窗口，並且特別提及病例已經進行隔離治療，提醒公衛專業人員注意人傳人的風險。

蕭光偉表示，外交部要強調，現在並不是要爭論是不是有示警，或者是是不是有沒有忽視警告。而是經過了這麼多年，世界衛生組織應該要清楚的明白，為了全人類的公益，不應該刻意疏忽或者是遺漏任何一個人或者國家。

蕭光偉強調，我國爭取參與世界衛生組織多年，長期以來也獲得友邦以及理念相近國家的支持。雖然美國已經宣佈正式退出世界衛生組織，但是美方在多個場合也向我國重申對台灣國際參與的支持，川普政府上任以來，也曾13度對外以各種方式公開表達對台灣國際參與的支持。

此外，其他理念相近國家以及友邦支持我國國際參與的力道持續增加，蕭光偉指出，我國仍將持續和美國、友邦以及其他理念相近的國家繼續合作推案。我國的宗旨以及目標並沒有改變，仍是希望爭取受邀以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），以及完整的能夠參與世界衛生組織各項會議、活動以及相關機制。這不但攸關台灣2300萬人的衛生安全，實際上也是能夠共同促進國際社會上面衛生安全能夠更具體的維護。