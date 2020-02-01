立院院長選舉意外獲得1票　賴品妤：我以第三高票落選

▲立法院長選舉，民進黨賴品妤意外獲得1票。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院1日辦理第10屆立法委員報到、宣誓就職，並舉行立法院長選舉投票，中午12時進行開票，最後由民進黨立委游錫堃以73票當選新任立法院長，沒想到，同黨籍的賴品妤竟然也意外獲得一票。賴品妤隨後在臉書搞笑發文，笑稱冤枉了，真的沒有投給自己，還說「2月1日真的是一個非常特殊的日子」，除了是立委就職日外，也是她以第三高票落選立法院長的日子。

▲賴品妤、林昶佐一起走紅地毯。（圖／記者李毓康攝）

賴品妤在臉書發文表示，「2月1日真的是一個非常特殊的日子」，今天不僅僅是她作為第十屆立法委員的就職日，也是她以第三高票落選立法院長的日子，同時也是林昶佐的生日。

賴品妤說，林昶佐是推坑她進入立法院的始作俑者，她能夠走進立法院，除了汐止金山萬里瑞芳平溪雙溪貢寮所有北海岸的鄉親的厚愛，林昶佐更是從她參選以來大力相挺，一路的支持，今天也終於能夠和他雙雙走進議場，為台灣人民發聲。

賴品妤表示，非常謝謝第十二選區的鄉親給她這個機會，未來，在中央為台灣守護民主自由，在地方照顧每一位鄉親的需求，找得到人，敢為鄉親衝到每個天涯海角，「敢衝敢拼的賴品妤，現在終於衝進國會了！」

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