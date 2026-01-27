花蓮洪災徐榛蔚遭究責　藍問：要不要把劉世芳陳駿季一起抓？

▲國民黨立法院黨團召開「中央清算徐榛蔚，六問卸責民進黨」記者會，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、立委翁曉玲出席。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

花蓮地檢署偵辦馬太鞍溪洪災造成19死、5人失蹤案，花蓮地檢署事後究責，層級恐上升至花蓮縣長徐榛蔚。國民黨團今（27日）召開記者會提出6大疑問並說，光復鄉發生重大災難，責任最大的中央政府，現在檢調把刀斧對著花蓮縣長徐榛蔚，請問要不要把內政部長劉世芳、農業部長陳駿季一起抓起來？

把執政危機變成清算在野的契機

國民黨團書記長羅智強提出民進黨政府是否也廢弛職務？一、避險疏散計畫是不是行政院擬定？二、地方政府有能力一天撤離8600人？三、行政院預估失準、防洪疏濬不力，結果卸責地方？四、農業部海嘯警報懷災發生時未施放，中央災中心建議垂直避難，不是行政院錯誤決策？五、防災系統支離破碎，行政院只想甩鍋、卸責地方？六、馬太鞍溪上中下游屬中央管轄河川，9年沒有疏濬，難道不是廢弛職務？

羅智強表示，民進黨擅長運用司法，把每一執政危機，變成清算在野的契機，先有市長高紅安，現有縣長徐榛蔚，明天又會是誰呢？今天再度看到「鏡檢」再度出動，所謂檢察偵查不公開，比菜瓜布都還不值，形同廢文。依據「鏡檢」披露檢調清算政敵的內容來看，他要問，光復鄉發生重大災難，責任最大的中央政府，現在檢調把刀斧對著徐榛蔚，請問要不要把內政部長劉世芳、農業部長陳駿季一起抓起來？

地方政府從頭到尾被中央放生

首席副書記長林沛祥表示，光復鄉的悲劇，不是地方政府失職，而是中央政府徹底失能。從災後到現在，民進黨政府和行政院不斷對外釋放訊息，把相關責任推給地方政府，把錯誤的決策說成執行問題，這種作法不只是失格，更是對罹難者和基層公務人員二次傷害。林沛祥嚴肅地指出，地方政府不是不作為，而是從頭到尾被中央放生。

林沛祥進一步提到，當撤離人數暴增十倍，這是中央政府失準，不是地方政府撤離不力。9月21日中央告訴地方只須撤離690人，隔天暴增到8600人，一天之內撤離規模暴增十倍，地方政府是要如何能夠憑空生出人力、車輛和收容空間？林沛祥也請問劉世芳部長，中央政府的國軍支援在哪裡？統一調度在哪裡？沒有資源、沒有計畫，事後卻指責地方政府「撤離不力」，這樣公平嗎？

林沛祥認為，錯誤的警示和避難決策，都是直接來自中央政府，農業部曾允諾，堰塞湖溢堤時會發布海嘯警報警示，最後卻沒有；中央災害應變體系甚至對民眾發布「可往二樓以上垂直避難」簡訊。這些都不是地方政府可以決定的，這些都是中央決策後造成的錯誤訊息。

林沛祥表示，包括陳駿季部長、劉世芳部長，官員一句話就會影響災民要不要撤離、什麼時候撤離。事實是，相關部會首長讓第一線地方政府人員陷入「撤與不撤，撤離卻撤不動」困境。況且馬太鞍溪上中下游都是由中央負責監管，地方沒有疏濬權，也背不起疏濬責任。經濟部水利署9年以來，未做有效疏濬，這是中央政府治理失靈的結果。

有權決定防災避難措施的是中央政府

藍委翁曉玲表示，根據「鏡檢」報導內容，檢方朝向《廢弛職務釀成災害罪》方向，偵辦對象朝向花蓮縣政府為主，這不禁令人懷疑，這是否又是民進黨上演「中央擺爛，地方承擔、事後追殺」的冷酷戲碼？

翁曉玲進一步指出，《刑法》第130條廢弛職務釀成災害罪，「公務員廢弛職務釀成災害者，處三年以上十年以下有期徒刑。」犯罪成立要件，必須是具有公務員身分，主觀要件是必須是故意為之。翁曉玲質疑，難道花蓮縣政府或光復鄉長是故意要讓災害發生，造成人命與財產損失？在一天之內要撤離8600人，以花蓮縣政府的人力配置，有辦法執行完成？尤其是中央災害應變體系發布「垂直避難」簡訊，最後證實是錯誤的決策，但檢調卻偵辦光復鄉長，情何以堪？

翁曉玲呼籲檢調偵辦對象與方向，一定要公平公正，有權決定各項防災、避難措施決策的，是中央政府各部會，檢調必須要完整了解相關部會在減災、防災工作上，是否有明顯疏失、怠惰？預警警報系統為何在洪災發生時未能發布？這非花蓮縣政府有權發布，檢調為何不去查明？

