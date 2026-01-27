　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

花蓮洪災徐榛蔚遭究責　藍問：要不要把劉世芳陳駿季一起抓？

▲▼國民黨立法院黨團召開「中央清算徐榛蔚，六問卸責民進黨」記者會，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、立委翁曉玲出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立法院黨團召開「中央清算徐榛蔚，六問卸責民進黨」記者會，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、立委翁曉玲出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

花蓮地檢署偵辦馬太鞍溪洪災造成19死、5人失蹤案，花蓮地檢署事後究責，層級恐上升至花蓮縣長徐榛蔚。國民黨團今（27日）召開記者會提出6大疑問並說，光復鄉發生重大災難，責任最大的中央政府，現在檢調把刀斧對著花蓮縣長徐榛蔚，請問要不要把內政部長劉世芳、農業部長陳駿季一起抓起來？

把執政危機變成清算在野的契機

國民黨團書記長羅智強提出民進黨政府是否也廢弛職務？一、避險疏散計畫是不是行政院擬定？二、地方政府有能力一天撤離8600人？三、行政院預估失準、防洪疏濬不力，結果卸責地方？四、農業部海嘯警報懷災發生時未施放，中央災中心建議垂直避難，不是行政院錯誤決策？五、防災系統支離破碎，行政院只想甩鍋、卸責地方？六、馬太鞍溪上中下游屬中央管轄河川，9年沒有疏濬，難道不是廢弛職務？

羅智強表示，民進黨擅長運用司法，把每一執政危機，變成清算在野的契機，先有市長高紅安，現有縣長徐榛蔚，明天又會是誰呢？今天再度看到「鏡檢」再度出動，所謂檢察偵查不公開，比菜瓜布都還不值，形同廢文。依據「鏡檢」披露檢調清算政敵的內容來看，他要問，光復鄉發生重大災難，責任最大的中央政府，現在檢調把刀斧對著徐榛蔚，請問要不要把內政部長劉世芳、農業部長陳駿季一起抓起來？

地方政府從頭到尾被中央放生

首席副書記長林沛祥表示，光復鄉的悲劇，不是地方政府失職，而是中央政府徹底失能。從災後到現在，民進黨政府和行政院不斷對外釋放訊息，把相關責任推給地方政府，把錯誤的決策說成執行問題，這種作法不只是失格，更是對罹難者和基層公務人員二次傷害。林沛祥嚴肅地指出，地方政府不是不作為，而是從頭到尾被中央放生。

林沛祥進一步提到，當撤離人數暴增十倍，這是中央政府失準，不是地方政府撤離不力。9月21日中央告訴地方只須撤離690人，隔天暴增到8600人，一天之內撤離規模暴增十倍，地方政府是要如何能夠憑空生出人力、車輛和收容空間？林沛祥也請問劉世芳部長，中央政府的國軍支援在哪裡？統一調度在哪裡？沒有資源、沒有計畫，事後卻指責地方政府「撤離不力」，這樣公平嗎？

林沛祥認為，錯誤的警示和避難決策，都是直接來自中央政府，農業部曾允諾，堰塞湖溢堤時會發布海嘯警報警示，最後卻沒有；中央災害應變體系甚至對民眾發布「可往二樓以上垂直避難」簡訊。這些都不是地方政府可以決定的，這些都是中央決策後造成的錯誤訊息。

林沛祥表示，包括陳駿季部長、劉世芳部長，官員一句話就會影響災民要不要撤離、什麼時候撤離。事實是，相關部會首長讓第一線地方政府人員陷入「撤與不撤，撤離卻撤不動」困境。況且馬太鞍溪上中下游都是由中央負責監管，地方沒有疏濬權，也背不起疏濬責任。經濟部水利署9年以來，未做有效疏濬，這是中央政府治理失靈的結果。

有權決定防災避難措施的是中央政府

藍委翁曉玲表示，根據「鏡檢」報導內容，檢方朝向《廢弛職務釀成災害罪》方向，偵辦對象朝向花蓮縣政府為主，這不禁令人懷疑，這是否又是民進黨上演「中央擺爛，地方承擔、事後追殺」的冷酷戲碼？

翁曉玲進一步指出，《刑法》第130條廢弛職務釀成災害罪，「公務員廢弛職務釀成災害者，處三年以上十年以下有期徒刑。」犯罪成立要件，必須是具有公務員身分，主觀要件是必須是故意為之。翁曉玲質疑，難道花蓮縣政府或光復鄉長是故意要讓災害發生，造成人命與財產損失？在一天之內要撤離8600人，以花蓮縣政府的人力配置，有辦法執行完成？尤其是中央災害應變體系發布「垂直避難」簡訊，最後證實是錯誤的決策，但檢調卻偵辦光復鄉長，情何以堪？

翁曉玲呼籲檢調偵辦對象與方向，一定要公平公正，有權決定各項防災、避難措施決策的，是中央政府各部會，檢調必須要完整了解相關部會在減災、防災工作上，是否有明顯疏失、怠惰？預警警報系統為何在洪災發生時未能發布？這非花蓮縣政府有權發布，檢調為何不去查明？
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
今入夜2地雨變大　周四清晨「最冷剩10度」
快訊／北韓朝日本海發射疑似彈道飛彈
尾牙被逼表演！Z世代不忍「提問1句」嚇歪高層　公司秒改制度
水戰船故障！2國小童機警比劃「540」求救
年銷上億份！好市多烤雞「大翻車」　1原因在美挨告了
何健麒前女友爆「警方已證實他吸毒」！　怒：替被他傷過的女生討

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德籲藍白關稅協議別變卦　民眾黨：要國會聽話就對了？

10度封殺國防預算　綠質疑國民黨「進京門票」：下一步擋關稅協議？

嘉義亞創中心展現無人機成果　 蕭美琴：逐步實現全面在台生產

擋軍購有功換北京同意「智庫交流」？　國民黨嗆告《自由時報》

花蓮洪災徐榛蔚遭究責　藍問：要不要把劉世芳陳駿季一起抓？

中客揮五星旗嗆「插滿台灣省阿里山」　林俊憲：已通報管制未來入境

為就業保險點亮光明燈！　范雲偕勞陣提6大改革主張

軍購「舊的採購沒來、新的台幣又去」　民眾黨：盼藉制度保障國安

1.25兆軍購要買20多萬架無人機　陸軍今秀精準「衝撞假想敵」效能

美退WHO批「假裝台灣不存在」　外交部：世衛應明白不該遺漏任何國家

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

凌晨快速道路上事故 中和警迅速到場處置

91分鐘成功登頂台北101！霍諾德今離台　機場與粉絲親切合照

北海道破紀錄大雪！新千歲機場7000人滯留

賴清德籲藍白關稅協議別變卦　民眾黨：要國會聽話就對了？

10度封殺國防預算　綠質疑國民黨「進京門票」：下一步擋關稅協議？

嘉義亞創中心展現無人機成果　 蕭美琴：逐步實現全面在台生產

擋軍購有功換北京同意「智庫交流」？　國民黨嗆告《自由時報》

花蓮洪災徐榛蔚遭究責　藍問：要不要把劉世芳陳駿季一起抓？

中客揮五星旗嗆「插滿台灣省阿里山」　林俊憲：已通報管制未來入境

為就業保險點亮光明燈！　范雲偕勞陣提6大改革主張

軍購「舊的採購沒來、新的台幣又去」　民眾黨：盼藉制度保障國安

1.25兆軍購要買20多萬架無人機　陸軍今秀精準「衝撞假想敵」效能

美退WHO批「假裝台灣不存在」　外交部：世衛應明白不該遺漏任何國家

法國HLF全球創新論壇2月登場　ITIC余宛如受邀分享台灣深科技、AI經驗

日月潭溫泉旅宿「過年房價破3萬元」照樣滿　業者：住房率破8成

老虎進村叼走愛犬　飼主追蹤腳印「被吃到剩骨骸」

家長帶孩看IMAX電影吵整場！　美麗華道歉「超頂處理」被讚爆

桃警銀樓防搶演練結合地方宗教　開璋聖王殿前馬仁將軍震懾劫匪

賴清德籲藍白關稅協議別變卦　民眾黨：要國會聽話就對了？

近藤健介直言「恐怖」　盼親身感受美國王牌史金斯火球

《冠軍之路》票房躍台灣紀錄片第二　立委包場邀中興青少棒隊觀影

雲林父子檔製造販售假農藥！已有4噸流出市面　嚴重危害生態

PUMA變中國品牌！　安踏砸563億收購近3成股權　成最大股東

【快回來啦QAQ】阿金自己在家開始哭嚎 還走到監視器前表演

政治熱門新聞

黃珊珊建議千股改1股　彭金隆回應了

幕後／台中市長協調破局　楊瓊瓔要求2月再談、江啟臣爆基層焦慮

卓揆稱台灣101　蔣萬安酸爆：我是台灣市的市長？

快訊／第十度卡關！　藍白拒審中央政府總預算、1.25兆國防特別條例

川普突提高韓關稅　賴清德喊話藍白別變卦：不然關稅變25％或更高

前台北副市長曝101曾拒阿湯哥　看霍諾德攀登：不會每次都這麼好運

卓揆台灣101惹議！王世堅：很少人說法國凱旋門

川普突加南韓關稅　商總示警藍白別擋：產業界反作用力會回到身上

卓榮泰稱霍諾德攀「台灣101」　網洗版轟：叫民進黨101會不會快一點

白軍購條例衝擊防衛作戰　國防部罕0730開記者會認「窒礙難行」

蔣萬安將遇最強對手？高嘉瑜點名2人

點4事讓賴清德心情不好！　李艷秋：蔡英文不信賴、老柯恐讓彈劾通過

轟卓榮泰稱「台灣101」敗票草包　楊蕙如：不搞意識形態很困難？

嗆卓榮泰稱「台灣101」吃飽太閒　羅智強：陳致中要不要改名陳致台

更多熱門

相關新聞

花蓮「大屁孩」偷開媽媽車！大街上怒揮開山刀拒捕

花蓮「大屁孩」偷開媽媽車！大街上怒揮開山刀拒捕

花蓮一名35歲葛姓男子向母親借車遭拒，26日下午3時許擅自取走鑰匙偷將車開走，葛母傻眼報警，警方攔截圍捕時葛男更持開山刀揮舞拒絕配合，但仍在多名警力支援下被狼狽壓制，全案依刑法毀損、竊盜、公共危險及恐嚇危安等罪嫌移送花蓮地檢署班偵辦。

台中2搜救犬榮退　依法辦理領養

台中2搜救犬榮退　依法辦理領養

假檢警詐騙鎖定花蓮女　警銀聯防攔阻1300萬

假檢警詐騙鎖定花蓮女　警銀聯防攔阻1300萬

酒吧口角打到街頭　花蓮警快打出動逮4男

酒吧口角打到街頭　花蓮警快打出動逮4男

內政部歲末寒冬持續送暖　推「替代役協助服務」助147位受傷弟兄　

內政部歲末寒冬持續送暖　推「替代役協助服務」助147位受傷弟兄　

關鍵字：

花蓮洪災徐榛蔚劉世芳陳駿季馬太鞍溪

讀者迴響

熱門新聞

學霸男被丟包台64慘死！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」

爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

離婚過更好！Melody直播「首場狂賺5300萬」

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

全場吹哨送別！曹西平突獻聲喊話「醜八怪哭什麼哭」

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

以為「雲端發票中獎」卻慘噴1.6萬　一票苦主現身

王子神隱3個月「終於露面了」！

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

新台幣鈔券主題票選！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

霍諾德登頂後「賈永婕認了抱怨一件事」

替代役遭丟包亡　司機曾愧疚報警

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面