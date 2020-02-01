快訊／游錫堃橫掃73票當選立法院長　獲民眾、時力2黨支持

▲游錫堃當選立法院長。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院1日辦理第10屆立法委員報到、宣誓就職，並於上午10時30分舉行院長選舉投票，中午12時進行開票。民進黨團推舉前行政院長、不分區立委當選人游錫堃角逐院長寶座，國民黨團則派出資深立委賴士葆參戰，投票結果提前於中午11時45分出爐，游錫堃共獲得73票、賴士葆則拿下36票，游錫堃成功當選新任立法院長。

第10屆立法委員2月1日上午8時簽名報到，並於9時30分宣誓就職，全體委員也會在議場前合影留念。隨後10時30分舉行院長選舉投票，原訂12點開票則提前在上午11時32分開始開票。

▲民進黨立委柯建銘擔任主席主持院會 。（圖／記者李毓康攝）



上午10點30分一到，院會由柯建銘、翁重鈞、羅明才、賴士葆、楊瓊瓔、林德福、廖國棟、高金素梅、林岱樺、陳明文等10名資深立委中，推選出柯建銘擔任主席主持會議，民進黨團、國民黨團與民眾黨團也分別派出鄭運鵬、陳玉珍、邱臣遠擔任監票人員，時代力量黨團則不推派。

院長投票結果於上午11時50分出爐，游錫堃除獲得民進黨團62席、時代力量黨團3席、台灣民眾黨團5席立委選票外，還得到台灣基進立委陳柏惟、無黨籍立委林昶佐以及無黨籍立委趙正宇3票，總共獲得73張選票，較2016年前立法院長蘇嘉全的74票減少一票。

國民黨團方面共有38席立委，其中賴士葆獲得36票，較上回2016年的35票僅增加1票，國民黨立委楊瓊瓔、民進黨立委賴品妤、無黨籍立委高金素梅也各獲得1票，另外還有無效票一張。

下午2時30分則將進行副院長選舉投票，並於下午4時開票，新任正副院長將在下午5時宣誓就職。

▲立法院長選舉投票 。（圖／記者李毓康攝，下同）



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