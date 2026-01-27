1.25兆軍購要買20多萬架無人機　陸軍今秀精準「衝撞假想敵」效能

記者蘇靖宸／台中報導

行政院提「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，8年共編列1.25兆來建構防衛體系、打造「台灣之盾」，其中包括採購逾20萬架各類型無人機，然相關條例目前尚未能在立法院交付外交國防委員會審查。陸軍今（27日）向媒體展示「攻擊型無人機」效能，在操演期間以高速精準衝撞假想敵。

▲陸軍27日演練攻擊無人機衝撞「氣球假想敵」。（圖／記者蘇靖宸攝）

國防部27日至29日舉辦「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」（春巡），陸軍由十軍團今整合作戰區內陸軍部隊，包含聯兵第586旅、砲兵第58指揮部及航空602旅等單位實施「地空整體操演」。陸軍表示，操演想定預設為「立即備戰操演」生效時，機步戰鬥隊在特戰分遣隊及防空部隊掩護下，戰備偵巡至新社龍翔營區，阻敵特攻突襲，並藉無人機偵蒐與攻擊、地空整體作戰及遠距火力跨區增援等作戰行動，驗證戰備部隊快速應變制變與協同作戰能力。

操演期間，陸軍在地面3處及1輛皮卡車上綁了氣球作為假想敵，接著防衛軍的無人機大隊派遣4架攻擊無人機，以高速的「自殺式」方式進行衝撞，皆精準命中，為此次特色之一。

陸軍58砲指部無人機大隊大隊長林正軒中校受訪表示，今天使用的這款無人機是透過經費採購的訓練型，作為未來接裝前準備的前置訓練。林也說，陸軍現在使用的是採購民用型的無人機，已經能夠精準地對目標實施打擊，相信對於未來正式獲得裝備之後，會更有效地為國家付出、執行相關任務。

此次與操演兵力包括陸射劍二飛彈車、AH-1W眼鏡蛇直升機、UH-60M黑鷹直升機、戰術型近程無人機、M60A3戰車、海馬士多管火箭系統等。

根據國防部公開資料，1.25兆軍購特別條例用來建構防衛體系、打造台灣之盾，7項執行案項包括「無人載具及其反制系統」，用來採購濱海監偵型、濱海攻擊型（沉浸、投彈、自殺）等各類無人機20餘萬架。

▼陸軍戰術型近程無人機。（圖／記者蘇靖宸攝）