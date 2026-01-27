　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

1.25兆軍購要買20多萬架無人機　陸軍今秀精準「衝撞假想敵」效能

記者蘇靖宸／台中報導

行政院提「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，8年共編列1.25兆來建構防衛體系、打造「台灣之盾」，其中包括採購逾20萬架各類型無人機，然相關條例目前尚未能在立法院交付外交國防委員會審查。陸軍今（27日）向媒體展示「攻擊型無人機」效能，在操演期間以高速精準衝撞假想敵。

▲陸軍27日演練攻擊無人機衝撞「氣球假想敵」。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲陸軍27日演練攻擊無人機衝撞「氣球假想敵」。（圖／記者蘇靖宸攝）

國防部27日至29日舉辦「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」（春巡），陸軍由十軍團今整合作戰區內陸軍部隊，包含聯兵第586旅、砲兵第58指揮部及航空602旅等單位實施「地空整體操演」。陸軍表示，操演想定預設為「立即備戰操演」生效時，機步戰鬥隊在特戰分遣隊及防空部隊掩護下，戰備偵巡至新社龍翔營區，阻敵特攻突襲，並藉無人機偵蒐與攻擊、地空整體作戰及遠距火力跨區增援等作戰行動，驗證戰備部隊快速應變制變與協同作戰能力。

操演期間，陸軍在地面3處及1輛皮卡車上綁了氣球作為假想敵，接著防衛軍的無人機大隊派遣4架攻擊無人機，以高速的「自殺式」方式進行衝撞，皆精準命中，為此次特色之一。

陸軍58砲指部無人機大隊大隊長林正軒中校受訪表示，今天使用的這款無人機是透過經費採購的訓練型，作為未來接裝前準備的前置訓練。林也說，陸軍現在使用的是採購民用型的無人機，已經能夠精準地對目標實施打擊，相信對於未來正式獲得裝備之後，會更有效地為國家付出、執行相關任務。

此次與操演兵力包括陸射劍二飛彈車、AH-1W眼鏡蛇直升機、UH-60M黑鷹直升機、戰術型近程無人機、M60A3戰車、海馬士多管火箭系統等。

根據國防部公開資料，1.25兆軍購特別條例用來建構防衛體系、打造台灣之盾，7項執行案項包括「無人載具及其反制系統」，用來採購濱海監偵型、濱海攻擊型（沉浸、投彈、自殺）等各類無人機20餘萬架。

▼陸軍戰術型近程無人機。（圖／記者蘇靖宸攝）

▼陸軍戰術型近程無人機。（圖／記者蘇靖宸攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普翻臉加稅10%！青瓦臺緊急開會　李在明轟國會立法太慢
快訊／台積電、台股雙寫「史上最高收盤」
八仙塵爆救命醫師莊秀樹離世　曾連夜赴台中只為取皮救病人
霍諾德爬101「她蹲窗邊」挨批！女學生還原過程道歉
吳權浩今告別式　孫德榮、Toro現身送別老戰友
川普突加韓關稅　商總示警藍白別擋：產業界反作用力會回到身上
郁方落淚聲援　嗆廢死團體：你們真該被廢掉！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中客揮五星旗嗆「插滿台灣省阿里山」　林俊憲：已通報管制未來入境

為就業保險點亮光明燈！　范雲偕勞陣提提6大改革主張

軍購「舊的採購沒來、新的台幣又去」　民眾黨：盼藉制度保障國安

1.25兆軍購要買20多萬架無人機　陸軍今秀精準「衝撞假想敵」效能

美退WHO批「假裝台灣不存在」　外交部：世衛應明白不該遺漏任何國家

陸委會公務員拒共諜收買「反手檢舉」　與近年5共諜案鮮明對比

川普突加南韓關稅　商總示警藍白別擋：產業界反作用力會回到身上

快訊／第十度卡關！　藍白拒審中央政府總預算、1.25兆國防特別條例

川普調高南韓關稅　羅智強：台美協議依法審查、把關台灣利益

川普突提高韓關稅　賴清德喊話藍白別變卦：不然關稅變25％或更高

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

凌晨快速道路上事故 中和警迅速到場處置

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

91分鐘成功登頂台北101！霍諾德今離台　機場與粉絲親切合照

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

中客揮五星旗嗆「插滿台灣省阿里山」　林俊憲：已通報管制未來入境

為就業保險點亮光明燈！　范雲偕勞陣提提6大改革主張

軍購「舊的採購沒來、新的台幣又去」　民眾黨：盼藉制度保障國安

1.25兆軍購要買20多萬架無人機　陸軍今秀精準「衝撞假想敵」效能

美退WHO批「假裝台灣不存在」　外交部：世衛應明白不該遺漏任何國家

陸委會公務員拒共諜收買「反手檢舉」　與近年5共諜案鮮明對比

川普突加南韓關稅　商總示警藍白別擋：產業界反作用力會回到身上

快訊／第十度卡關！　藍白拒審中央政府總預算、1.25兆國防特別條例

川普調高南韓關稅　羅智強：台美協議依法審查、把關台灣利益

川普突提高韓關稅　賴清德喊話藍白別變卦：不然關稅變25％或更高

2026世貿年貨大展4天吸引38萬人次　媽祖護佑、公益傳愛雙滿載

安太歲免排隊！線上祈福需求升溫　鹿港天后宮奪「點燈人氣王」

想暴富卻常忽略的NG思維！一字訣「急」絕對難以成事

《英雄聯盟》LCK Cup決賽將在香港舉辦！門票最貴6800本周開賣

急重症照護再進化　台大雲林分院引進高階影像手術系統

中客揮五星旗嗆「插滿台灣省阿里山」　林俊憲：已通報管制未來入境

台積電、台股雙寫「史上最高收盤」　指數漲253點至32317

川普翻臉對韓加稅10%！青瓦臺緊急開會　李在明轟國會立法太慢

北約秘書長：若無美國　歐洲自我防衛「根本是作夢」

35分鐘爆砍45分！　「蜘蛛人」米歇爾率騎士豪取4連勝

【泰格與雪兒】真的不要這麼雙標

政治熱門新聞

黃珊珊建議千股改1股　彭金隆回應了

幕後／台中市長協調破局　楊瓊瓔要求2月再談、江啟臣爆基層焦慮

卓揆稱台灣101　蔣萬安酸爆：我是台灣市的市長？

快訊／第十度卡關！　藍白拒審中央政府總預算、1.25兆國防特別條例

前台北副市長曝101曾拒阿湯哥　看霍諾德攀登：不會每次都這麼好運

川普突提高韓關稅　賴清德喊話藍白別變卦：不然關稅變25％或更高

卓揆台灣101惹議！王世堅：很少人說法國凱旋門

卓榮泰稱霍諾德攀「台灣101」　網洗版轟：叫民進黨101會不會快一點

白軍購條例衝擊防衛作戰　國防部罕0730開記者會認「窒礙難行」

蔣萬安將遇最強對手？高嘉瑜點名2人

川普突加南韓關稅　商總示警藍白別擋：產業界反作用力會回到身上

轟卓榮泰稱「台灣101」敗票草包　楊蕙如：不搞意識形態很困難？

點4事讓賴清德心情不好！　李艷秋：蔡英文不信賴、老柯恐讓彈劾通過

「海鯤軍艦」執行潛航前置海上測試　測試結果將納入潛航安全評估

更多熱門

相關新聞

不挺白4000億國防預算？　他曝藍版額度有落差

不挺白4000億國防預算？　他曝藍版額度有落差

民眾黨團昨日下午召開記者會，公布自提版本國防特別條例內容，其中金額上限為4000億元，且預算編列改為一年一期方式，要求政院在執行完首年計畫後，需經立法院同意才能進行後續預算籌編，但國防部今（27日）上午召開記者會指出，民眾黨相關版本缺少配套，若按照民眾黨版本去做，真的是窒礙難行。國民黨發言人、藍委牛煦庭則表示， 國民黨內也有在研擬相關自己政黨的版本，邏輯上應該會類似，但在額度和時間上應該會有落差。

北京傳同意藍營下周辦論壇　綠：擋軍購＋關稅換赴京累積賣國里程

北京傳同意藍營下周辦論壇　綠：擋軍購＋關稅換赴京累積賣國里程

白軍購條例衝擊防衛作戰　國防部罕0730開記者會認「窒礙難行」

白軍購條例衝擊防衛作戰　國防部罕0730開記者會認「窒礙難行」

林楚茵：歐洲議會籲建構非紅供應鏈　民眾黨版軍購條例卻替中共開後門

林楚茵：歐洲議會籲建構非紅供應鏈　民眾黨版軍購條例卻替中共開後門

民眾黨版軍購條例未限制紅色供應鏈　一線軍官震驚：這是認真的嗎？

民眾黨版軍購條例未限制紅色供應鏈　一線軍官震驚：這是認真的嗎？

關鍵字：

無人機陸軍春巡國防部1.25兆軍購

讀者迴響

熱門新聞

學霸男被丟包台64慘死！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

離婚過更好！Melody直播「首場狂賺5300萬」

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

替代役遭丟包亡　司機曾愧疚報警

新台幣鈔券主題票選！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

美國退出WHO　川普政府：世衛假裝台灣不存在

快訊／8級強風！　今轉雨「下最大」

以為「雲端發票中獎」卻慘噴1.6萬　一票苦主現身

即／川普宣布南韓關稅升至25％　南韓政府回應

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面