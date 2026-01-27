　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

星宇航空A350-1000塗裝聯名空山基　「最大藝術品」下半年啟航

▲▼星宇航空與日本藝術家「空山基」聯名設計A350-1000塗裝，打造最大的藝術品「AIRSORAYAMA」。（圖／記者周湘芸攝）

▲星宇航空與日本藝術家空山基聯名設計A350-1000塗裝，打造最大的藝術品「AIRSORAYAMA」。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／東京報導

星宇航空董事長張國煒今於日本東京記者會宣布，今年陸續引進的第3、第4架A350-1000飛機，將與日本藝術家「空山基」聯名設計塗裝，打造最大的藝術品「AIRSORAYAMA」，預計下半年啟航。

星宇航空最新A350-1000（機身編號B-58551）預計2月10日於台北-東京JX802首航，不僅是星宇航空機隊現階段最大型的廣體客機，也是目前A350機型中最大的型號，共設置四艙等配置、350個座位，包含4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙、270席經濟艙，今年將再有5架同機型加入。

▲▼星宇航空與日本藝術家「空山基」聯名設計A350-1000塗裝，打造最大的藝術品「AIRSORAYAMA」。（圖／記者周湘芸攝）

▲星宇航空與日本藝術家空山基合作設計A350-1000塗裝。（圖／記者周湘芸攝）

張國煒今身穿銀色聯名外套出席記者會表示，星宇航空飛航7年之際，今年迎接首架A350-1000，邁向下一階段。此次「STARLUX AIRSORAYAMA藝術計劃」，預計將第3、第4架A350-1000交給空山基創作，成為世界最大的藝術品，最新的「AIRSORAYAMA」預計今年第3季陸續啟航。

張國煒指出，空山基對細節的偏執，與星宇航空對飛航的細緻一拍即合，此次合作最大挑戰在色彩調配，共花了3年的時間與空山基、Airbus來回討論，完美呈現其標緻金跟銀的要求。

他也說，星宇航空品牌傳達未來感，空山基的作品充滿未來性的金屬情感，透過此藝術為理性的飛行帶來感性的一面，將讓飛行承載情感，帶旅客飛往世界各地。

空山基指出，這2架飛機就像是伯樂相遇，他與張國煒的骨子裡都有一種「反骨基因」，不甘於現狀，更想做出市場區隔的革新精神。星宇航空在技術與資源上全力支持，期間克服諸多限制，能操刀這架巨大的A350-1000，創造出真正「會飛的藝術品」，有一種心想事成的感動。

▲▼星宇航空A350-1000飛機將與日本藝術家「空山基」合作外觀塗裝。（圖／記者周湘芸攝）

▲星宇航空董事長張國煒（左2）今與日本藝術家空山基（右2）身穿聯名外套出席記者會。（圖／記者周湘芸攝）

星宇航空表示，此次聯名將空山基代表作「機械姬」與飛機結合，2架A350-1000分別為「STARLUX AIRSORAYAMA Silver B-58553」與「STARLUX AIRSORAYAMA Gold B-58554」，一架以銀為主軸金為輔，一架金為主軸銀為輔，並將「AIRSORAYAMA」聯名標誌呈現於機身、機腹、翼尖與機頂，並推出機上主題備品、系列聯名周邊商品。

日本藝術家空山基為超寫實機械美學（Hyperrealist Robotic Aesthetics）重要開創者，以寫實、金屬描寫人體及動物曲線，其作品模糊「生物」與「機械」、「科技」與「慾望」的界線，過去曾參與Sony原創機器狗AIBO設計、Dior簽名字樣設計、Stella McCartney春夏限量聯名設計。

▲▼星宇航空A350-1000飛機將與日本藝術家「空山基」合作外觀塗裝。（圖／記者周湘芸攝）

▲星宇航空董事長張國煒（左）與日本藝術家空山基（右）出席記者會。（圖／記者周湘芸攝）

另外，中華航空去年11月推出台灣首架迪士尼彩繪機，以動畫電影「動物方城市2」角色打造，執飛洛杉磯、安大略、曼谷、東京及大阪等航線。

華航表示，「動物方城市2主題彩繪機」是全台第一架迪士尼彩繪機，以777-300ER擔綱執飛，旅客自報到起，包括登機證、行李名條、座椅頭墊紙、機上餐飲盤墊紙、機上綜合纖果點心、主題紙杯等，都有電影角色與設計巧思，也能在機上影視娛樂重溫電影。

