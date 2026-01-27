以亡妻之名化愛為行動　郭福文捐救護車、消防車助台南提升救災量能

▲南泰億建設董事長郭福文以亡妻名義捐贈救護車、消防車及多項救災設備，市長黃偉哲出席捐贈儀式表達感謝。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南泰億建設股份有限公司董事長郭福文，27日上午以已故夫人郭鄭桂琴名義，捐贈台南市消防局救災車輛與專業設備，包括1部配置自動心肺復甦機的救護車予安南區土城分隊、1部多功能消防車給七股分隊，並加碼捐贈全市53個消防分隊各1組電動車底盤瞄子，全面強化第一線救災能量，捐贈儀式在市府2樓中庭舉行，由市長黃偉哲親自主持，消防局長楊宗林陪同受贈。

黃偉哲表示，感謝郭福文董事長長期關心公共安全、默默支持消防建設，這次更以亡妻之名化愛為實際行動，不僅補強消防設備，更展現企業對社會的深厚情感與責任感。市府一定會妥善運用這批珍貴資源，確保設備發揮最大效益，守護市民生命與財產安全。

消防局長楊宗林指出，此次捐贈的救護車配備自動心肺復甦機，可提供穩定且高品質的壓胸動作，讓救護人員在搶救黃金時間內，能同步進行插管、給藥等高階急救處置，大幅提升到院前救命成功率。

至於多功能消防車，則搭載高壓細水霧系統、水箱及拖船勾等設備，兼具滅火與水域救援機動性，能在火災及水災現場快速應變，有效降低災害造成的財物損失。此次同步捐贈的電動車底盤瞄子，更是因應電動車鋰電池火災的重要利器，可直接對準車底電池模組進行快速降溫，防止熱失控連鎖反應，提升消防人員救災安全。

市府表示，近年持續推動「智慧防災」與「科技消防」政策，陸續引進自動心肺復甦機、熱顯像儀、空拍機等新興科技設備，全面提升救援效能與現場安全。此次南泰億建設的捐贈，正好成為台南防救災策略升級的重要助力。

黃偉哲強調，打造安全城市，不能只靠政府，企業力量同樣關鍵。市府未來將持續與民間攜手合作，讓公共安全網絡更加完整，他也再次代表全體市民，感謝南泰億建設的善舉，並期待更多企業一同投入，為台南累積更多守護城市的力量。