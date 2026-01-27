軍購「舊的採購沒來、新的台幣又去」　民眾黨：盼藉制度保障國安

▲民眾黨立法院黨團召開「民眾黨版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》」記者會，總召黃國昌、政策會執行長賴香伶籍立委劉書彬出席。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨昨提出黨版的《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，預算上限大砍為4000億元，且改為一年一期方式編列，要求政院在執行完首年計畫後，需經立法院同意才能進行後續預算籌編。面對行政院、國防部的質疑聲浪，民眾黨表示，台灣的軍購是「舊的採購還沒來，新的新台幣又要去」，買什麼、何時到貨、何時能建軍通通是機密。民眾黨強調，希望藉由這樣的法案保障制度，確保每一份國防支出皆符合台灣國家安全的戰略目標。

民眾黨表示，自由當然不是免費的，但台灣近年來付出龐大金額對美軍事採購，卻有許多軍購項目遲遲沒有到貨。前總統蔡英文任內就編了2次軍購特別預算，總金額高達4842億，總統賴清德更一口氣編出高達新台幣1.25兆元的國防特別預算。

民眾黨質疑，人家說舊的不去新的不來，「我們卻是『舊的採購還沒來，新的新台幣又要去』，結果到底買什麼是機密、何時到貨是機密、何時能建軍也是機密」，國防部的說明就跟台灣整體國家安全戰略一樣不明。

民眾黨指出，在行政院的軍購特別條例送到立法院之後，黨內的中央政策會與立法院黨團開始進行緊密合作，一面由黨主席暨黨團總召黃國昌率團飛抵美國，以了解對美軍購細節；一面召開諮詢會議，並邀集多位軍事將領與軍事專家討論，最高層級的諮詢會議有部長級以上退將參與，他們十分擔心目前的軍事採購淪為外行指導內行、由上而下的點菜，根本不符合國家整體安全戰略也未能增加實質防衛能力，只是淪為大內宣與大撒幣。

民眾黨說，民眾黨團慎重推出黨版的《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，且有五大特色：一、具體詳列採購項目、金額、貨籌期程與維持成本，而非開空頭支票。二、合理化預算規模，預算總金額降低為4000億新台幣。三、民眾黨版監督要求一年一期、並須逐年提出專案報告。四、要求國防部要遵守《國防法》，逾3000萬美元以上軍事採購，需工業合作，以確實扶持國內國防產業。五、應提出財政影響衝擊評估報告。

民眾黨堅信，國防採購必須回歸保衛國家安全與強化不對稱戰略的戰略邏輯，特別預算不得成為規避審查的例外工具，要建立分階段可追蹤的嚴格監督機制，國防預算要與財政永續和社會安全並行不悖。

民眾黨說，希望藉由這樣的法案保障制度，以確保每一份國防支出皆符合台灣國家安全的戰略目標，讓台灣在防衛急迫性與民主監督性之間，建立制度化且可長可久的衡平機制。

民眾黨重申，因為真正能夠強化台灣國防安全的，絕對不只是軍費的提升，更要以堅實的民主程序作為奧援。理性監督，才能真正守護台灣。