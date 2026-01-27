雲林良品首登中東！張麗善率隊參加波灣食品展　開拓穆斯林國家通路

▲雲林良品首登中東！縣長張麗善率隊參加波灣食品展。（圖／翻攝雲林縣政府官網，下同）

記者陳弘修／綜合報導

中東地區規模最大的波灣食品展(Gulfood)，1月26日在杜拜世博城登場。依據杜拜主辦單位表示，本次共有195國、8,500家廠商參展，其中雲林縣以「雲林良品」品牌前往參展，現場張麗善縣長特地帶領團隊前往現場為參展業者加油打氣，希望透過國際專業展會平台深化與國際市場接軌，為雲林農產品拓展海外通路奠定關鍵基礎，展現雲林農業邁向國際化的具體行動力。

雲林縣為農業大縣，農業產值一年高達948億元，主打「雲林良品，必屬精品」，在台灣已超過1萬2000個行銷點，開拓海外市場部分除了日本、韓國、新加坡、馬來西亞，今年更進軍波灣食品展。

雲林縣長張麗善表示，波灣地區為全球食品貿易與高端消費的重要樞紐，亦是清真食品與農產進口需求成長最快速的市場之一，此次雲林縣以「雲林良品」品牌做為參展主軸形象，重點展出具外銷潛力的生鮮蔬果及雞肉加工製品、各類常溫及冷凍產品，希望向國際買主展現雲林食品產業從原料到加工的整合能力。

談到此次參展業者之一為在地深耕農產加工產業多年的知名畜禽產公司「元進莊」，張麗善也表示，他們長期以台灣在地農產品為核心原料，結合現代化加工製程與嚴謹的品質管理體系，成功打造具市場辨識度之農產加工產品，是雲林農業由「產地優勢」逐步邁向「品牌輸出」的重要代表。

此外，西螺在地業者「宜捷威科技股份有限公司」，宜捷威長期經營東南亞外銷市場，近年來與縣府合作已在星馬等地站穩腳步，穩定出口雲林及國產生鮮蔬果，今年更積極拓展中東市場，希望能夠更進一步擴大版圖，將國產優質產品外銷到中東地區。此次配合雲林縣政府前往「波灣國際食品展」的業者，還有這幾年在縣府積極輔導之下取得清真認證的瑞春、丸莊醬油及鈺統食品、富懋食品、台旺食品、弘揚食品等廠商。

雲林縣政府農業處長魏勝德也表示，參與波灣食品展不僅是產品曝光，更是與國際市場建立長期信任與合作關係的重要過程，縣府將持續扮演產業後盾角色，協助業者強化國際認證、深化品牌行銷策略並促進通路媒合，支持在地優質企業穩健進軍中東及其他國際市場，擴大雲林農產品的全球能見度，讓「雲林良品」成為台灣農業走向世界的重要代表。