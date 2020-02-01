冤枉啊！立法院長選舉拿到「1票」　賴品妤嚇傻：我真的沒有投給自己！

▲賴品妤意外獲得一票支持當立法院長。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

立法院1日辦理第10屆立法委員報到、宣誓就職，並於上午舉行院長選舉投票，中午12時進行開票，最後由民進黨立委游錫堃以73票當選新任立法院長，沒想到，同黨籍的賴品妤竟然也意外獲得一票。賴品妤隨後在臉書搞笑發文，笑稱冤枉了，真的沒有投給自己。

院長投票結果於上午11時50分出爐，游錫堃除獲得民進黨團62席、時代力量黨團3席、台灣民眾黨團5席立委選票外，還得到台灣基進立委陳柏惟、無黨籍立委林昶佐以及無黨籍立委趙正宇3票，總共獲得73張選票，較2016年前立法院長蘇嘉全的74票減少一票。

▲游錫堃以過半票數拿下立法院院長一職，賴品妤則意外獲得一票。（圖／記者李毓康攝）

國民黨團方面共有38席立委，其中賴士葆獲得36票，較上回2016年的35票僅增加1票，國民黨立委楊瓊瓔、民進黨立委賴品妤、無黨籍立委高金素梅也各獲得1票，另外還有無效票一張。

其中，新科立委賴品妤一早才以一頭剛剪好的超帥短髮吸引目光，沒想到在院長選舉時還意外獲得「一票」。她隨後在臉書搞笑發文，「誰立法院長投給我！我真的沒有投給自己！！！冤枉啊啊啊」。

其他人也看了這些．．．

►游錫堃橫掃73票當選立法院長 獲民眾、時力2黨支持

►回應158萬選民 民眾黨院長票投游錫堃、副院長自提賴香伶

►第十屆立委宣誓後正式上任 議場前拍大合照留念

更多熱門新聞．．．

►民眾黨進軍立院！8點全到齊攜手走入新國會

►蔣萬安牽兒子走紅毯 立院報到日心繫學童口罩不足

►「港湖女神」高嘉瑜立委首日心情沉重 「選民期待大、政見要落實」

► 一定可以重新站起來的！