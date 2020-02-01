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民眾黨進軍立院！8點全到齊攜手走入新國會

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記者陳家祥／台北報導

立法院1日辦理第10屆立法委員報到、宣誓就職，首度成軍的台灣民眾黨拿下5席立委席次，上午7點30分黨團總召賴香伶、立委蔡壁如、邱臣遠就抵達立院大門外，接著40分左右張其祿、高虹安抵達，黨團5人到齊展現團結氣氛。而現場除了有支持者到場加油鼓勵外，也發生零星抗議，有民眾高喊「民眾黨下台」，但隨即被警方勸離。

▲立法院新科立委報到，民眾黨立委合影。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院新科立委報到，民眾黨立委合影。（圖／記者林敬旻攝）

蔡壁如一改平日樸素穿搭，特別穿了一件桃紅色的外套，她受訪表示，這是幕僚特別準備的，希望未來都能穿著這件外套，展現與過去不同的風格。

被問到會不會緊張？蔡壁如稱「還好」，笑稱主席精神與立委們同在。她表示，昨天黨團會議提到重點是院長選舉，以及討論進國會之後的優先法案。蔡壁如還說，未來希望進入衛環委員會，在醫療專業上可以立刻協助。

總召賴香伶則身穿深藍色大衣，維持一貫素雅、低調的風格；而高虹安則穿了一件大紅色的連身洋裝，配上黑色西裝外套，還特別穿了高跟鞋，明顯有備而來。

高虹安表示，媽媽說開議走紅毯要喜氣洋洋，平常在工廠不會穿高跟鞋，「黨團聊過滿多次，知道會做什麼事情，流程不緊張，穿高跟鞋比較緊張」。高說，郭董已經飛去美國，是沒有特別隔海打氣，但他應該知道今天就職。

▲▼立法院第10屆立法委員報到,賴香伶,蔡壁如,張其祿 。（圖／記者李毓康攝）

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