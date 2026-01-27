年銷上億份！好市多烤雞「大翻車」　1原因在美挨告了

▲好市多烤雞每年熱銷上億隻 。（圖／資料照）



記者吳美依／綜合報導

美國倉儲式零售龍頭好市多（Costco）挨告，被2名消費者指控，自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）美式大烤雞（Rotisserie Chicken）涉嫌不實廣告，已在加州南區聯邦地區法院提起集體訴訟。不過，好市多目前尚未正式回應。

含有2成分 「無防腐劑」翻車

好市多烤雞在美國售價4.99美元（約新台幣157元），據悉自從2020年以來每年狂賣1億隻。如今卻被指控廣告不實。

《福斯新聞》等外媒引述22日遞交的訴狀報導，原告切爾諾夫（Anatasia Chernov）與強斯頓（Bianca Johnston）指控，好市多店內標示及官網內容「整體上給人『烤雞不含添加防腐劑』的印象」，但該產品卻添加具防腐功能的磷酸鈉（sodium phosphate）與卡拉膠（carrageenan）。

原告主張，磷酸鈉及卡拉膠的存在，跟好市多「無防腐劑」的廣告宣傳完全矛盾。如果他們知道烤雞含有上述2成分，就不會購買這款產品，或者只願意以更低價格購買。

▼好市多是美國零售巨頭。（圖／路透）



被控廣告不實 追究法律責任



該訴狀指控，好市多透過據稱的廣告不實「系統性欺騙消費者，獲取數千萬甚至數億美元」。

代表原告的阿爾梅達法律集團（Almeida Law Group LLC）加州管理合夥人格里菲斯（Wesley Griffith）表示，「消費者理所當然會相信『無防腐劑』這類清楚醒目的宣稱」，強調好市多的成分清單與其行銷宣傳相互矛盾，這起訴訟旨在追究好市多欺騙消費者的責任。