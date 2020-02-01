游錫堃宣示就職立法院長　喊出下修參政年齡

▲新任立法院院長游錫堃（右）、副院長蔡其昌（左）宣誓就職。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院第10屆立法委員1日報到，並選出正副立法院長，最終由游錫堃、蔡其昌組成「堃昌配」接掌新國會。游錫堃隨後在就職典禮上致詞時，拋出三大方向，包括優化國會功能、強化世代共贏、深化民主同盟，

游錫堃致詞時表示，未來四年提出三個方向，與第十屆全體委員、社會各界共勉，第一是「優化國會功能」，民主政治是行政、立法、司法三權分立制衡的體制，唯有健全國會，才有健全的民主體制，也才會有健全的行政和司法，西哲有云:「醫治民主之弊，唯有更民主」，「深居全國最高民主殿堂的我們，將繼續秉持民主普世價值，負起國會職權整合及提升國會地位與功能的責任。」

▲新任立法院院長游錫堃、副院長蔡其昌宣誓就職。（圖／記者林敬旻攝，下同）

第二個方向是「強化世代共贏」，游錫堃指出，台灣是一個國家，全體國民是一家人，唯有世代共治，才能夠世代共贏、共榮，讓各個世代無差別地肩負起國家發展重任，也漸漸成為社會共識，「我們將透過立法權研議下降參政年齡，並積極監督行政部門健全法制，期待早日落實世代公平正義。」

第三個方向是「深化民主同盟」，游錫堃說，民主是普世價值，也是台灣立國基礎，推動國會外交 ，用民主的軟實力爭取國際支持，是我國利基，在中美貿易戰正夯，台灣外交否極泰來之際，我們應該趁勢積極強化國會外交的功能，在國際上為台灣發聲，期許每位同仁配合行政部門發揮影響力，推動與美國日本歐盟加拿大澳洲等民主同盟國家，簽訂FTA，進而建立正式外交關係。

游錫堃表示，最近中國霸權崛起，美國戰略改變，在國際新圍堵政策逐漸成形之際，位居印太戰略樞紐的台灣，面臨巨大挑戰，但也充滿無限機會，（古人說，聖人不能 時至而不失隻），因應國際新局勢提升國家競爭力，讓立法院如同廣納民意的江海，謹記「議權民授 」，力踐「三化」，共同建構共榮理性的新國會，掌握時勢克服挑戰發展經濟完善財政強化國防，增進人民福祉，建構台灣成為小而美的富強國家。

游錫堃感性地表示，距離上次他有黨公職，已經是2007年9月的事情，距今他待業已經超過12個年頭，中間他也曾參選新北市長，但沒有當選，他說他從政生涯中多次辭職、待業，但獲得全國民眾、前總統陳水扁、總統蔡英文賞識，到了70歲的年齡還有工作。

其他人也看了這些．．．

►游錫堃橫掃73票當選立法院長 獲民眾、時力2黨支持

►蔡其昌獲65票續任立法院副院長！ 與游錫堃搭擋主導新國會

►回應158萬選民 民眾黨院長票投游錫堃、副院長自提賴香伶

更多熱門新聞．．．

►民眾黨進軍立院！8點全到齊攜手走入新國會

►「港湖女神」高嘉瑜立委首日心情沉重 「選民期待大、政見要落實」

►把「賴品妤」看成「賴士葆」？立法院長選票曝光...她剛當立委「第三高票落選院長」

► 一定可以重新站起來的！