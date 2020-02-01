游錫堃獲跨黨派支持當選立法院長　國民黨至少2人跑票

▲游錫堃當選立法院長。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院1日辦理第10屆立法委員報到、宣誓就職，並於上午10時30分舉行院長選舉投票，民進黨立委游錫堃獲得民進黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團的支持，拿下73票，成功當選新任立法院長，國民黨立委賴士葆則拿下36票，另外國民黨立委楊瓊瓔、民進黨立委賴品妤、無黨籍立委高金素梅也各獲得1票，另有無效票一張。

第10屆立法委員2月1日上午8時簽名報到，並於9時30分宣誓就職，全體委員也會在議場前合影留念。隨後10時30分舉行院長選舉投票，原訂12點開票則提前在上午11時32分開始開票。

▲游錫堃當選立法院長。（圖／記者林敬旻攝）



院長投票結果於上午11時50分出爐，游錫堃除獲得民進黨團62席、時代力量黨團3席、台灣民眾黨團5席立委選票外，還得到台灣基進立委陳柏惟、無黨籍立委林昶佐以及無黨籍立委趙正宇3票，總共獲得73張選票，較2016年前立法院長蘇嘉全的74票減少一票。

國民黨立委賴士葆則獲得36票，另外國民黨立委楊瓊瓔、民進黨立委賴品妤、無黨籍立委高金素梅也各獲得1票，另有無效票1張。但國民黨團總共有38席立委，若加上無黨籍立委傅崑萁與高金素梅2票，最多應可獲得40票，但賴士葆最終僅獲得36票，低於黨團成員的38席，因此推測應該至少有2名國民黨立委跑票。

▲游錫堃以過半票數拿下立法院長。（圖／記者李毓康攝）



對此，民進黨立委陳亭妃受訪時表示，「已經請品妤去找品妤粉」，民進黨立委蔡易餘則笑說，「她（賴品妤）上任第一天就拉了一個國民黨的，未來可能黨團會再加一個」。

立法院將於下午2時30分進行副院長選舉投票，並於下午4時開票，新任正副院長將在下午5時宣誓就職。

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