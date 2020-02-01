快訊／蔡其昌獲65票續任立法院副院長！　與游錫堃搭擋主導新國會

記者林銘翰／台北報導

立法院1日辦理第10屆立法委員報到、宣誓就職，繼上午票選出民進黨立委游錫堃擔任立法院長後，下午2時30分則進行副院長選舉投票，民進黨團推舉立法院副院長蔡其昌續任副院長寶座，國民黨團則派出資深立委楊瓊瓔參戰，投票結果於下午4時30分出爐，蔡其昌共獲得65票、楊瓊瓔則拿下36票，蔡其昌成功續任立法院副院長。

第10屆立法委員2月1日上午8時簽名報到，並於9時30分宣誓就職，全體委員也會在議場前合影留念。隨後10時30分舉行院長選舉投票，經開票由游錫堃當選立法院長；下午2時30分則進行副院長選舉投票，並於下午4時開票，新任正副院長將在下午5時宣誓就職。

▲立法院副院長選舉投票 。（圖／記者李毓康攝）



副院長投票結果於下午4時30分出爐，蔡其昌除獲得民進黨團62席立委選票外，還得到台灣基進立委陳柏惟、無黨籍立委林昶佐以及無黨籍立委趙正宇3票，總共獲得65張選票，較2016年的74票減少9票；楊瓊瓔則獲得國民黨團36席立委選票，較上回2016年曾銘宗的35票增加1票，國民黨立委鄭天財、溫玉霞2人則將票投給自己。

此外，民眾黨團也推派黨團總召賴香伶角逐，結果獲得民眾黨團5席立委選票；時代力量也派出黨團書記長王婉諭參選，最終也僅獲得時力黨團的3張選票。

▲蔡其昌當選立法院副院長 。（圖／記者李毓康攝）



時代力量黨團總召邱顯智指出，參考許多先進國家的議會制度，例如德國、瑞典、丹麥、挪威等國，多有設置多名國會副議長，而多名副議長中，多半由小黨議員所擔任。他認為，這除了蘊含黨派平等的美意，也能促進執政、在野各黨的良性互動。

民眾黨團幹事長高虹安則說，昨天在黨團會議中有做很多討論，院長部分一致性通過支持游前院長，但在副院長部分，為了回應投給民眾黨的158萬張選票，希望還是要能夠有民眾黨的態度，因此副院長人選將支持召賴香伶。

根據規劃，立法院將於下午5時舉行院長、副院長就職宣誓，並宣告第十屆立法院將由游錫堃、蔡其昌組成的「堃昌配」主導新國會。

▲蔡其昌當選立法院副院長 。（圖／記者李毓康攝）

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