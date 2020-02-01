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時力黨團院長票投游錫堃　副院長將挺自家人王婉諭

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▲立法院新科立委報到，時代力量立委王婉諭、邱顯智、陳椒華。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院新科立委報到，時代力量立委王婉諭、邱顯智、陳椒華。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院1日辦理第10屆立法委員報到、宣誓就職，民進黨立委游錫堃上午獲得民進黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團的支持，以73票順利當選立法院長。立法院將於下午進行副院長選舉投票，不過時代力量黨團總召邱顯智表示，下午的副院長選舉，時代力量會將票投給時力立委王婉諭。

邱顯智表示，今天的立法院正副院長選舉，時代力量黨團三位委員做了一致的決定，在上午的院長選舉，時代力量支持民進黨團推派的游錫堃，而下午副院長選舉，時力黨團則會投給王婉諭。

▲▼立法院第10屆立法委員報到,時代力量不分區立委,陳椒華,邱顯智,小燈泡媽媽王婉諭。（圖／記者李毓康攝）

▲時代力量立委王婉諭、邱顯智、陳椒華。（圖／記者李毓康攝）

邱顯智指出，參考許多先進國家的議會制度，例如德國、瑞典、丹麥、挪威等國，多有設置多名國會副議長，而多名副議長中，多半由小黨議員所擔任。他認為，這除了蘊含黨派平等的美意，也能促進執政、在野各黨的良性互動。

邱顯智說，他也期待透過這次的投票，讓台灣的國會也能有這樣的一天。

此外，台灣民眾黨團總召賴香伶也表示，立法院長支持民進黨的游錫堃，至於副院長部分，黨團幹事長高虹安則說，民眾黨將自提賴香伶，以回應選民期待。

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