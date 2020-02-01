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回應158萬選民　民眾黨院長票投游錫堃、副院長自提賴香伶

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▲▼立法院第10屆立法委員報到,賴香伶,蔡壁如,張其祿 。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院第10屆立法委員報到，賴香伶、蔡壁如、張其祿 。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院1日辦理第10屆立法委員報到、宣誓就職，接著並進行政副院長的投票選舉。此次新國會台灣民眾黨搶下5席次，化身第三大黨，儘管民進黨單獨過半，但民眾黨在院長選舉的投票意向仍攸關未來與朝野各黨的競合。民眾黨團總召賴香伶表示，立法院長將支持民進黨籍游錫堃，至於副院長，黨團幹事長高虹安說，將自提賴香伶，以回應選民期待。

賴香伶表示，游前院長昨率隊到民眾黨團拜訪，公開呼籲新國會發展上面小黨雖然人數不多，但是對於議事的中立和進步法案的排程與合作也釋出善意，游前院長也特別呼應民眾黨提出的國家治理和還權於民，樂觀其成能在進步議題方面全力推動，「基於這樣的善意，院長部分會支持游錫堃委員」。

至於副院長部分，高虹安則說，昨天在黨團會議中有做很多討論，院長部分一致性通過支持游前院長，但在副院長部分，為了回應投給民眾黨的158萬張選票，希望還是要能夠有民眾黨的態度，因此副院長部分將以總召賴香伶作為副院長候選人。

另外，關於未來和民進黨間的合作，賴香伶說，昨天有討論黨團優先法案的內容，特別是財政部分衣錠是會著墨的地方，所以不管兩大黨的態度，財政紀律一定是國家治理很重要的議題，在內容上如何顧及城鄉、舉債問題，這應該是大黨跟小黨要能配合促成的。

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