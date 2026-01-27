陸委會公務員拒共諜收買「反手檢舉」　與近年5共諜案鮮明對比

▲近年重大共諜案時間軸。（AI協作圖／記者杜冠霖製作，經編輯審核）



記者杜冠霖／台北報導

長榮航空公司10多年前派駐四川的首席代表喬思齊，遭到中國情報單位吸收，日前以10萬元的代價，想要收買在陸委會任職的學弟，並在台發展共諜組織，但遭學弟識破後拒絕並檢舉。民進黨中國部表示，堅守原則阻止滲透的楊姓公務員是台灣真正的英雄，也與近年來多起共諜案形成強烈對比，中國間諜滲透活動不僅目標多元、方法多樣，更是完全針對民主社會開放性，台灣的開放社會與民主制度往往更易遭利用，強化反情報與外國干預防護機制是當務之急。

民進黨中國部表示，近日中天記者林宸佑涉共諜案曝光，震撼社會。這個荒唐誇張的案例再次提醒，中共對台滲透，早已進入「長期化、系統化、全面化」階段。但同時也看到陸委會楊姓事務官堅守底線，拒絕中國方面的各種利誘刺探，是台灣國家安全真正的無名英雄。

民進黨中國部列出三個重點，第一、中天記者案顯示中共對台滲透深入社會各階層，林宸佑涉嫌收買軍人、轉交軍事資料給中共，因違反《國安法》遭羈押禁見。調查圈早已示警，這恐怕只是冰山一角。國安局資料顯示，2024年涉共諜案件中，現役與退役軍人占比高達66%，顯示中共高度鎖定掌握機密與戰略資訊的關鍵人員。

近年案例包括2025年退役中將高安國共諜案，前陸軍中將高安國被控收受中共資金、發展退役軍官內應網絡，判處有期徒刑7年6月，為近年層級最高的共諜案件。2025年4名士兵共諜案，其中3人曾任總統府衛兵，偷拍敏感文件洩密中方，遭判5至7年徒刑。2025年空軍孫姓夫妻共諜案，遭退役上校劉聖恕吸收，長期刺探「漢光演習」等國防機密，2025年4月10日高雄高分院更一審，判57年與47年重刑，為指標性案件。

2024年「天下第一營」211營共諜案，3名士官兵與1名國防部士兵自2022年起翻拍機密文件交付中方，涉貪184萬元，台北地院判賴重宇7年徒刑、褫奪公權6年。 2024年空軍中校樓文卿共諜案，涉犯幫助敵人之間諜活動罪，判處有期徒刑12年、褫奪公權8年。

民進黨中國部指出，這些案件清楚顯示，中國對台滲透已經形成結構性風險，國人不可忽視。中國間諜滲透全球流竄，對民主社會傷害極大中共的情報活動早已跨越國界，結合「情報蒐集＋影響力操作＋認知作戰」。

民進黨中國部也舉出國際案例，在菲律賓，中國人士用無人機蒐集海軍基地影像，並以金錢、物資建立地方關係網；在美國，前美軍士兵魏金超向中國洩密，被判超過16年；在德國，歐洲議會助理為中共傳送政治內部資訊，判刑4年9月；在澳洲，中國籍人士長期蒐集宗教團體資訊，進行隱蔽滲透。其他案例還包括，在軍事基地周邊大量租屋（菲律賓）、假觀光滲透（美國）、婚姻滲透（法國）等。

民進黨也提到，雖然共諜案頻傳，但近期另一宗案件形成強烈對比，媒體報導長榮航空前成都代表喬思齊企圖吸收其學弟、陸委會楊姓事務官刺探政策機密、建立情報網絡。楊姓事務官高度警覺，堅決拒絕提供任何機密、拒赴港會晤、拒收金錢，成功守住國家安全。

民進黨強調，這正是制度之外最關鍵的防線，就是人的價值選擇與專業判斷。民進黨中國部呼籲陸委會，應對本案楊姓公務員予以公開表揚與制度性獎勵，讓「守法、拒誘、主動回報」成為可被鼓勵的典範。民進黨中國部強調，面對高強度滲透，台灣不能再用最低強度回應最高風險。

民進黨指出，台灣必須同步推進，提高國安犯罪違法成本（刑責、罰則、涉密人員加重規範）、儘速完成《反滲透法》、《兩岸人民關係條例》修法、強化司法專業審理能力、深化全民安全意識與教育，國安不是某一個部門的責任，而是整個民主體系能否持續運作的底線工程，重申對於守護台灣國安、勇於對抗中國滲透的正面案例，應該要給予最高的尊敬與實質的鼓勵。