笁樂種子基金會攜手嘉義社會局　免費輔助扶手800戶長者受惠

▲笁樂種子基金公益協會免費安裝居家扶手，守護獨居長者安全 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升嘉義縣獨居及行動不便長者的居家安全，嘉義縣社會局與「社團法人笁樂種子基金公益協會」合作推動免費安裝輔助扶手公益行動，協助長者改善居家環境，降低跌倒風險。

笁樂種子基金公益協會長期自籌經費，全國巡迴提供弱勢家庭居家扶手免費安裝服務，材料費及施工費皆由協會全額負擔，不向民眾收取任何費用。

協會預計在115年4月11日至12日進駐嘉義縣各鄉鎮市提供安裝服務，預估可服務800戶。各鄉鎮市公所協助彙整符合條件或有扶手安裝需求之獨居及行動不便長者名冊，並由嘉義縣社會局協助評估與排程。

嘉義縣社會局長張翠瑤說，居家安全是獨居長者最基本也最重要的生活保障，感謝笁樂種子基金公益協會走入嘉義縣各鄉鎮，為民眾免費安裝居家扶手，讓長者在熟悉的家中多一分安全、少一分風險。

本次合作不需提供財力證明、權狀等文件，將由協會專業人員到府評估，視住宅結構條件現場施作，木造、鐵皮屋等居住型態皆可評估安裝，公共空間如廟宇、教會及聚會所等地點若有需求也可協助。

本次服務對象以獨居及行動不便長者優先，符合資格者包含：原住民長者無肢體障礙者70歲以上、獨居者65歲以上；一般長者無肢體障礙者80歲以上、獨居者75歲以上；另如有中風、手術後、骨折等行動不便情形者則不受年齡限制，符合協會內部評估規範者將優先列入服務名單。「免費安裝輔助扶手」公益行動相關申請及諮詢請洽本縣各鄉鎮市公所社會課。