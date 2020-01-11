快訊／5%門檻真難　15個政黨沒有立委席次

▲綠黨鄧惠文無緣立委。（圖／記者周宸亘攝）
記者張克銘／綜合報導
2020總統大選，不分區立委總共19個政黨參選，但有15個黨得票率未達5%的不分區立委席次門檻，而要過3%得票率的政黨補助款，親民黨、基進黨順利過關，但仍有13個政黨未達3%門檻。
沒過5%門檻的政黨，以排名順序包括親民黨(得票數518,921、得票率3.6647)、台灣基進黨(得票數447,286、得票率3.1588)、綠黨(得票數341,465、得票率2.4115)、新黨(得票數147,373、得票率1.0408)、一邊一國行動黨(得票數143,617、得票率1.0142)、安定力量(94,563、得票率0.6678)、台灣團結聯盟(得票數50,435、得票率0.3562)、國會政黨聯盟(得票數40,331、得票率0.2848)、中華統一促進黨(得票數32,966、得票率0.2328)、宗教聯盟(得票數31,117、得票率0.2198)、喜樂島聯盟(得票數29,324、得票率0.2071)、勞動黨(得票數19,941、得票率0.1408)、合一行動聯盟(得票數17,515、得票率0.1237)、台灣維新(得票數11,952、得票率0.0844)、台澎黨(得票數11,681、得票率0.0825)。
3%得票率的政黨補助款，13個黨未達門檻，分別是綠黨(得票數341,465、得票率2.4115)、新黨(得票數147,373、得票率1.0408)、一邊一國行動黨(得票數143,617、得票率1.0142)、安定力量(94,563、得票率0.6678)、台灣團結聯盟(得票數50,435、得票率0.3562)、國會政黨聯盟(得票數40,331、得票率0.2848)、中華統一促進黨(得票數32,966、得票率0.2328)、宗教聯盟(得票數31,117、得票率0.2198)、喜樂島聯盟(得票數29,324、得票率0.2071)、勞動黨(得票數19,941、得票率0.1408)、合一行動聯盟(得票數17,515、得票率0.1237)、台灣維新(得票數11,952、得票率0.0844)、台澎黨(得票數11,681、得票率0.0825)。
「正確選舉結果以中央選舉委員會公告為準。」或者「目前票數仍在統計中，一切以中央選舉委員會公告為準。」