快訊／5%門檻真難　15個政黨沒有立委席次

面對2020年總統大選，總統蔡英文11日以817萬選票取得壓倒性勝利，甚至寫下中華民國總統選舉史上最高票數的紀錄。在確定順利連任後，她在競選總部外舉行國際記者會時表示，這場選舉，台灣人在告訴全世界，我們有多麼珍惜民主自由的生活方式，也珍惜我們的國家中華民國台灣，至於對兩岸關係和平穩定所做的承諾，她也不會改變，但兩岸雙方都有責任，致力於確保台海的和平穩定。