快訊／吳敦義宣布請辭　文傳會主委程美華深夜退框

▲國民黨主席吳敦義召開敗選記者會，表示將請辭黨主席一職。（圖／記者湯興漢攝)

記者羅婉庭／台北報導

2020總統選舉在11日舉行投開票，國民黨總統與立委雙輸，國民黨主席吳敦義於晚間九點宣布請辭，兩個半小時後，文傳會主委程美華退出媒體群組，也立刻引起揣測。對此，相關人士指出，因為吳敦義已經宣布請辭，所以程美華才會先退群組。

韓國瑜11日晚間宣布敗選後，吳敦義在國民黨中央黨部記者會上深深一鞠躬，他表示，這次總統選舉與立委選舉都不如預期，就國民黨的政治任務而言，最後沒有達到好的成績，需要冷靜沉思與檢討，未來希望中國國民黨能在基礎上更求精進。

吳敦義說，與這次選務有關的一級主管以上，包括主席、副主席、秘書長及一級主管以上重要幹部會向下週的中常會，請求准許總辭。

國民黨一級以上主管包括，黨主席、副主席、秘書長、政策會執行長、副秘書長、組發會主委、文傳會主委、行管會主委、考紀會主委（任期有保障四年）、革命實踐研究院長。

而就在吳敦義記者會結束後兩個半小時，文傳會程美華主動退出了媒體框，在退框之前，她發訊息表示，「各位媒體朋友，感謝大家過去的照顧，在此先祝賀大家新年快樂，步步高升，金鼠年，財源滾滾。」

消息一出，立刻引起媒體記者討論，但根據相關人士指出，因為吳敦義已經宣布請辭，所以程美華才會先退群組。

程美華前年12月28日加入文傳會，擔任副主委兼新媒主任，並在去年1月28日擔任代理主委，10月1日真除，成為文傳會主委。不過多次遭批失職，包括不分區名單推出後，文傳會卻未向中常委與外界說明，讓外界只關注在「吳敦義排第幾」、「誰是誰的女兒、妻子」，導致優秀人才一起陪葬，多次被批文傳會化妝師失職。

以親民黨主席宋楚瑜宣布參選為例，文傳會竟發出新聞稿稱「小私害大公，百年後如何見蔣經國？」一度被認為至詛咒宋楚瑜。據指出，多次在媒體電訪後威脅「好好寫啊！不然不接你電話」。另外，黨內人士指出，程美華針對國民黨及吳敦義臉書的經營，多次在內部會議提到，正面聲量及負面聲量都是好的行銷，不論內容是否有爭議，她多次流出內部資料給特定媒體，卻在內部工作會議時，向高層稱是其他黨務人員所流出。