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謝啟大、邱毅參戰　想重返政壇要靠不分區

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▲▼謝啟大出席新北二重疏洪道造勢。（圖／記者李毓康攝）

▲謝啟大。（圖／記者李毓康攝）

記者張克銘／綜合報導

2020總統暨立委選舉投票於1月11日展開，本次不分區立委各黨競爭激烈，參與選舉的政黨多達19個政黨，比上屆18個政黨還多1個，除國民黨、民進黨、親民黨、時代力量、台灣民眾黨外，各小黨的訴求也不相同，將先從意識型態開始介紹。

以意識形態為主軸的包括統促黨、台灣基進、新黨、喜樂島聯盟、一邊一國、台灣維新、台澎黨、台聯。

統促黨不分區立委第一名為曾任法官、三屆立委、新黨黨主席的謝啟大，當時在新黨黨主席競逐下落敗，近幾年退出政壇並轉往中國發展，本次獲統促黨提名不分區立委。

台灣基進黨第一位推出成令方，這名字在政壇上較為陌生，但成令方為資深社運人士，更是性別研究與婦運界學者，長期在高雄醫學大學性別所任教。

▲新黨召開《全民公投KO惡法》下架反滲透法記者會，邱毅發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲邱毅。（圖／記者林敬旻攝）

邱毅為新黨不分區立委排名第一，在政壇打滾多年的邱毅，原本在本次選舉列為國民黨不分區立委第8位安全名單中，但之後因受到各方輿論影響，邱毅退出國民黨不分區名單，加入新黨不分區名單。

喜樂島聯盟不分區立委名單第一位為林秀霞，過往經歷曾擔任華視副總經理，目前為國立台中科技大學會計資訊系副教授。

▲▼陳昭姿出席一邊一國行動黨成立大會。（圖／記者李毓康攝）

▲陳昭姿。（圖／記者李毓康攝）

一邊一國黨不分區名單僅推出5人，其中陳昭姿為名單上首位，陳昭姿過往參與社運時間相當久，而她經歷為前藥害公會董事長、一邊一國行動黨發言人。

台灣維新黨名單首位為賀德芬，在參與社運期間時相當活躍，1980年代末期帶領大學師生上街頭為修訂大學法；1990年更在野百合學運擔任教授團，2006年還與施明德等人發起反貪腐紅衫軍行動。

▲▼中選會進行政黨號次抽籤-台澎黨,鄭自才。（圖／記者周宸亘攝）

▲台澎黨鄭自才。（圖／記者周宸亘攝）

不分區立委名單4人的台澎黨，名單上首位為台澎黨黨主席鄭自才，85歲的他過往經歷最為人知的就是曾試圖刺殺蔣經國未遂，鄭自才主張台灣建國，本次不分區名單也希望能有所突破。

上屆不分區立委選舉中未達5%門檻的台聯，期望在本次選舉中捲土重來，名單第一名推出頗具名氣的潘建志醫師，曾多次上談話性節目的潘建志，曾在2016年參選台北市第三選區立委，但最後以73,797票落敗。
 

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