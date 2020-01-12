高雄人連續3次教訓「落跑市長」　他提數據驚曝：別把高雄當跳板

▲2020總統立委大選11日落幕，國民黨候選人韓國瑜以552萬多票輸給蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

2020總統立委大選11日落幕，國民黨候選人韓國瑜以552萬多票，輸給民進黨候選人蔡英文8,17萬多票，總票數輸了近265萬票，光高雄市就輸了48萬票。對此就有網友發現，只要高雄市長當到一半想落跑（或落跑成功），高雄人就會用選票教訓該市長，甚至提出相關數據證明，文章立刻引發網友討論。

網友在批踢踢以「高雄人連續三次教訓落跑市長」為題表示，謝長廷2005年先轉任行政院長、2008年宣布競選總統，結果高雄市以44萬票輸給馬英九46萬票；陳菊2018年轉任總統府秘書長後，民進黨在同年的高雄市長選舉也失利，陳其邁以74萬票輸給韓國瑜89票。

▲網友表示，「藍綠XX繼續把高雄當跳板，就等著被高雄人教訓吧。」（圖／翻攝自批踢踢）

網友表示，現在韓國瑜想要選中華民國總統，結果被高雄人狠狠教訓，高雄市僅拿下61萬多票，輸給蔡英文109萬多票，光一個高雄市就輸了「近48萬票」相當慘烈，讓原PO忍不住感嘆，「藍綠XX再繼續把高雄當跳板，就等著被高雄人教訓吧。」

文章分享後引起網友熱烈討論，有人說「高雄市長真的不能亂跑唉」、「你沒有說，我都沒有發現唉」、「為啥高雄的特別愛落跑」、「說明高雄就是跳板而已」、「相比之下，台北真的都乖乖做到完」、「高雄有這麼讓人待不下去嗎」、「難怪今天高雄的月亮特別亮，終於開眼了。」