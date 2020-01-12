沈富雄「2數據」成2020神預言！關鍵表格曝光…一個月前就嗆：吳敦義裸退

▲蔡英文以817萬票的得票數贏過韓國瑜。（合成圖／記者李毓康攝、記者林敬旻攝）

記者柯振中／綜合報導

2020總統大選結果11日晚間出爐，國民黨總統候選人韓國瑜以267萬票的差距，輸給總統蔡英文。事實上，前立委沈富雄去年就已在臉書上預測，韓國瑜會輸250萬票，且國民黨的立委席次也無法過半，吳敦義的立法院長寶座根本是痴人說夢。

韓國瑜11日晚間8點45分與夫人李佳芬、女兒韓冰一同前往高雄競總舞台，發表簡短談話，祝賀蔡英文勝選，也呼籲支持者理性、冷靜，「她獲得台灣人民最新的授權，謝謝大家！」

韓國瑜自責說到，謝謝支持者的愛護、鼓勵，但台灣最寶貴的就是民主、自由與法治，人民既然做出了決定，身為參選人一定服從開票結果，「是我個人努力不夠，辜負了大家對我的期待。」

▲沈富雄2019年10月10日預測總統與立委選舉的數據。（圖／翻攝沈富雄臉書）

事實上，前立委沈富雄2019年12月10日早在臉書上預測，蔡英文的得票數扣掉韓國瑜的得票數後，將得出250萬票的數字，意味者韓國瑜將輸250萬票；而這也與大選結果相當。此外，沈富雄當時還預測，國民黨國會席次將落在39席，與這次大選結果的38席只差了1席，準確度相當高。

沈富雄當時說，就算所有小黨都支持國民黨，國民黨在國會也無法過半，吳敦義想當立法院長根本是癡人說夢，而且國民黨「三輸」後，吳敦義「被裸退」是好事，「否則留在黨團內受人白眼，老境未免淒涼。」

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