ET民調／預見國會小黨「大洗牌」　政黨票一直都是民進黨領先

記者郭琮淵／台北報導

2020 選舉結果已經出爐，民進黨政黨票得票率為33.6%，國民黨33.4%，台灣民眾黨11.4%，時代力量7.8%，親民黨3.7%。民進黨能取得13 席，國民黨13 席，台灣民眾黨5 席，時代力量3 席，親民黨0席。《ETtoday 新聞雲》在選前1月3日~10日進行滾動式民調，民進黨的平均支持度為30.1%，國民黨25.6%，台灣民眾黨11.2%，時代力量6.3%，親民黨4.1%，並推估民進黨能取得13-15 席，國民黨11-13 席，台灣民眾黨4-6 席，時代力量2-4 席，親民黨0 席，顯示國會的小黨會出現洗牌效應。

另外，ETtoday民調中心在2019 年12月24日~27日所進行的封關前民調，當時統計出民進黨政黨票得票率為30.4%，國民黨24.8%，台灣民眾黨11.0%，時代力量7.6%，親民黨3.0%；推估民進黨能取得14-16 席，國民黨10-12 席，台灣民眾黨4-6 席，時代力量2-4席，親民黨0席。

根據中選會公布，第10屆立委選舉區域立委共選出73席，民進黨取得48席、國民黨25席、無黨籍5席、台灣基進1席；不分區立委共選出34席，民進黨13席、國民黨13席、民眾黨5席、時代力量3席，民眾黨成為國會第三大黨。統計區域與不分區結果，民進黨共取得61席、國民黨38席、民眾黨5席、無黨籍5席、時代力量3席、台灣基進1席。

較值得觀注的是，與上一屆（2016年）的立委選舉相比，時代力量維持現有的3席，親民黨團原本的4席被「新創」的台灣民眾黨所取代，台灣基進黨也由陳柏惟在台中市第二選區搶下一席，屬於前時代力量但以無黨籍身分參選的林昶佐也連任。

至於喊出「終局之戰」的親民黨主席宋楚瑜，在總統大選中拿下60萬8590票（得票率4.25%），但並未發揮母雞帶小雞的作用，除區域立委全軍覆沒外，518萬921票的政黨票也未跨過5%門檻，但仍保住政黨補助款，總計每年可獲得2909萬餘元。

根據中選會最新資訊，國民黨在政黨票獲4,811,241票、得票率33.9％，民進黨獲4,811,241票、得票率33.97%，民眾黨1,588,706票、得票率11.22％，時代力量獲1,098,044票、得票率7.75%，親民黨只獲得51萬8921票、得票率3.66%。

中選會也公布，第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，總統、副總統選舉人數1,931萬1,105人，投票人數1,446萬4,571人，投票率74.90%。區域立法委員選舉人數1,880萬6,913人，投票人數1,412萬9,999人，投票率75.13%。全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉人數1931萬2,105人，投票人數1,445萬6,293人，投票率74.86%。

各政黨不分區立委當選名單：

民進黨

1. 吳玉琴 立委、中華民國老人福利推動聯盟秘書長

2. 洪申翰 綠色公民行動聯盟副秘書長

3. 范雲 台大教授、婦女新知基金會董事長、社民黨前召集人

4. 羅美玲 南投縣議員

5. 邱泰源 立委、中華民國醫師公會全聯會理事長

6. 周春米 立委

7. 游錫堃 行政院前院長

8. 柯建銘 民進黨立法院黨團總召

9. 管碧玲 立委

10. 莊瑞雄 立委

11. 沈發惠 前立委

12. 林楚茵 主播

13. 施義芳 中華民國土木技師公會理事長、立委

國民黨

1.曾銘宗（立委）

2.葉毓蘭（前警大教授）

3.李貴敏（前立委）

4.吳斯懷（退將）

5.鄭麗文（前立委）

6.林文瑞（全國農田水利會長）

7.廖婉汝（屏東縣黨部主委）

8.翁重鈞（前立委）

9.吳怡玎（高盛集團前總裁）

10.陳以信（前總統府發言人）

11.張育美（中常委）

12.李德維（中常委）

13.溫玉霞（台商）

民眾黨

1.賴香伶（台北市勞動局長）

2.張其祿（國立中山大學政治經濟系特聘教授兼社會科學院院長）

3.高虹安（鴻海科技集團工業大數據辦公室主任）

4.邱臣遠（世界台商總會青商會秘書長）

5.蔡壁如（台北市府顧問）

時代力量

1.陳椒華（台灣水資源保育聯盟理事長）

2.邱顯智（前時代力量黨主席）

3.王婉諭（小燈泡媽媽）



