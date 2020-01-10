宗教團體參選熱烈　綠黨推女醫師鄧惠文走向從政之路

▲綠黨鄧惠文。（圖／記者周宸亘攝）



記者張克銘／綜合報導

2020總統暨立委選舉投票於1月11日展開，本次不分區立委各黨競爭激烈，參與選舉的政黨多達19個政黨，比上屆18個政黨還多1個，除了國民黨、民進黨、親民黨、時代力量、台灣民眾黨外，各小黨也包括宗教性質、社運為訴求的政黨。

由多位基督教右派信徒成立的合一行動聯盟，名單上列為首位的為彭迦智，為合一行動聯盟召集人，先前曾提出「人工流產應於妊娠8周內施行」引起多方討論。

以基督教右派以及反同婚百姓組成的安定力量，本次不分區立委相當有野心，提出了10人名單，其中列為名單第一位為朱竹元，過往曾在許多企業任職以及在學校任教，更還有出版書籍的經驗。

▲安定力量朱竹元。（圖／記者周宸亘攝）

黨員涵蓋道教、佛教、基督教的宗教聯盟，不分區名單中首位就是由宗教聯盟主席朱武獻親自出征，在陳水扁執政時期曾擔任過朱武獻歷任行政院人事行政局局長、總統府國策顧問、銓敘部部長。

由黨主席悟覺妙天率領的國會政黨聯盟，不分區名單首位是從政經驗豐富的徐欣瑩，2016年總統大選擔任宋楚瑜的副手，2018年九合一選舉，當時還是民國黨主席的她出馬角逐新竹縣長，但最終沒能勝選，目前則是國會政黨聯盟副主席。

▲前立委徐欣瑩。（圖／翻攝國會政黨聯盟臉書）

以社會運動團體起家的勞動黨，本次不分區立委只推出2人，分別是羅美文跟王娟萍，其中羅美文為創黨主席，過往在1988年2月發起遠東化纖罷工，之後大多在桃竹苗地區組織工會，表現相當活躍，更在2018年首次參選新竹縣議員就當選。

長期關心勞工、弱勢、環保的綠黨，不分區第一位為知名精神科女醫師鄧惠文，擁有心理醫師、心理分析師等醫學專業，還擔任廣播電視節目主持人以及作家等多重身分，可說是近幾年斜槓的代表性人物。



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