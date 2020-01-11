平地原住民快訊／當選名單與上屆一樣　廖國棟六連霸





▲平地原住民立委候選人廖國棟。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者張克銘／綜合報導

2020大選，平地原住民立委選舉，在國民黨黃仁宣布敗選後，而目前票數第三的民進黨陳瑩在臉書自行宣布當選，平地原住民三席立委也逐漸底定，分別是鄭天財、廖國棟、陳瑩，而當選名單與上屆一模一樣。

開票後國民黨的鄭天財、廖國棟、黃仁以及民進黨陳瑩互有拉鋸，形成4搶3的局面，但之後黃仁逐漸落後，鄭天財、廖國棟、陳瑩逐漸拉開差距，三人票數破萬後，暫時排名第4的黃仁宣布敗選，也確定平地原住民3席立委。

上屆平地原住民立委選舉，國民黨鄭天財以28.52%得票率、26,979張選票第一名當選，第二名為國民黨廖國棟，以20.58%得票率、19,468張選票，第三名則是民進黨陳瑩18.02%得票率、17,052張選票。

▲立委鄭天財。（圖／記者黃克翔攝）

國民黨鄭天財為國立台灣大學法律系畢業，有著30年地方及中央行政歷練，更是原住民首位簡任公務員，本次選舉有花蓮縣長徐榛蔚及前縣長傅崐萁加持，而他在立院為原住民爭取權益不遺餘力，推動成立文化健康站380站，推動55歲以上原住民長者不排富假牙補助等案。

國民黨廖國棟是醫生出身，從政已經有20餘年，尤其在花連與台東扎根相當深，可說是平地原住民政壇長青樹，尤其針對原住民教育、住宅、石油管理法、學童營養早餐相當重視，連六屆當選與山地原住民高金素梅一同寫下原住民立委紀錄。

▲立委陳瑩。（圖／記者翁嫆琄攝）

民進黨陳瑩連續兩屆當選平地原住民立委，在上屆順利當選立委後積極推動原住民花東祭典列車，此外本次參選更推出族語教學、產業觀光、居住、運動選手照顧等十大政見。

廖國棟順利完成立委六連霸，鄭天財則是連續3屆當選，陳瑩在上屆順利當選，本屆再度蟬聯立委寶座。陳瑩搶下第三席，國民黨自2004年後始終無法平地原住民選舉中拿下完整3席。

正確選舉結果以中央選舉委員會公告為準。



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