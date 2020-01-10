不分區立委席次如何分配　至少要先過5%門檻

▲台灣民眾黨南北眾貫線車隊掃街，民眾黨主席柯文哲與檔籍不分區立委候選人吳欣瑩。（圖／記者湯興漢攝）

記者張克銘／綜合報導

1月11日就要進行2020總統暨立委選舉投票，除了重點的總統投票外，關係到國會版圖的立委選舉也很重要，除了分區立委對決外，政黨票不分區立委將攸關各黨進入國會的門票，也是此次選舉的焦點。

不分區立委規則為各黨提出名單後，由政黨票選出，但只有得票率過5%的政黨才能分到不分區席次。而計算方式先將未達5%的政黨票數平均分給過5%的政黨，然後把得票比率乘應選人數34席，出來的結果整數為所得席次，分配完後會把剩餘名額依剩餘數做大小分配。

▲國民黨不分區立委提名人前往中選會登記 。（圖／記者黃軍瑋攝）

不分區特殊的地方是名單有婦女保障名額，各政黨當選名單須有一半是女性。舉例如果政黨取得2席，但名單順位為男男女，第二順位的會被跳過，由第三位為當選。

以上一屆選舉2016年各政黨的不分區席次來看，僅有4個黨取得不分區席次，分別是民進黨18席、國民黨11席、時代力量2席、親民黨3席。

在12月18日舉行的不分區立委進行號次抽籤，抽籤結果為1號合一行動聯盟、2號統促黨、3號親民黨、4號安定力量、5號台灣基進、6號時代力量、7號新黨、8號喜樂島聯盟、9號國民黨、10號一邊一國、11號勞動黨、12號綠黨、13號宗教聯盟、14號民進黨、15號民眾黨、16號台灣維新、17號台澎黨、18號國會政黨聯盟、19號台聯。



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