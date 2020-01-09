影／「滿身是傷痕但不要緊...」陳菊126秒影片逼哭網友：這張選票決定台灣未來

記者蔣婕妤／台北報導

距離大選倒數最後兩日，總統府祕書長陳菊9日晚間透過臉書發表催票影片，126秒的感性影片逼哭不少網友。她在影片中提到，即使在選前被抹黑到滿身是傷痕也不要緊，因為新世代勇敢的站出來。她呼籲國人一定要去投票，因為現在大家手上的這張選票，會決定台灣的未來。

陳菊透過臉書感性表示，「後天就是決定台灣未來的日子，在這個夜裡，現在，我有些話想對大家說...」影片中放上陳菊從黨外時代一路打拼到現在的照片，配上感性口白，兩分多鐘的影片惹哭網友。

陳菊口白說，「爭取民主、自由、人權的道路，我們走了要五十年了，再怎麼艱苦，我們也是繼續走。美麗島大審的時候，我不會怕，因為我知道，時勢擋不住，總有一天，台灣人可以用手中的一票，來決定自己的命運。」

這次大選，陳菊不斷遭到藍營抹黑攻擊，她透過影片分享心情，「五十年來，台灣有自由、民主的光榮，自己在高雄盡心盡力，為市民服務，雖然在選舉前，最黑暗的時間，被抹黑、被攻擊，滿身都是傷痕，但是不要緊，因為我們，清清白白、不怕檢驗。」

陳菊說，相信希望，因為看到青年新世代，一個一個勇敢站出來，大聲守護台灣，「你們珍惜自己的的未來，你們喜歡自由自在，你們知道你們要什麼，你們有堅定的意志，不接受任何威脅。」

陳菊感性說道，有年輕人在，台灣就充滿著方向與未來，這個國家，會繼續在民主的道路上，正確大步向前走，不怕風雨越來越大。

陳菊向國人喊話，「你可以忘記我的名，但你一定要記得，台灣孩子自己的堅持，記得你們應該有什麼樣的方向和未來。我們一起打拼五十年，換來手中的選票，現在這張選票要決定台灣的未來。一起去投票，一起守護台灣，未來就交給你們了喔。」