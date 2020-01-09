　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「很多人都很緊張」　蔡英文喊話支持者：不要低估對手、不要分散力量

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡英文在臉書喊出4個不要。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文在臉書喊出4個不要。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文9日在臉書向支持者喊話，「這幾天，我知道很多人都很緊張」，焦慮到睡不著，接到國民黨的拜票電話接到手軟，電視轉來轉去都是國民黨的廣告，這就是國民黨的真面目，庶民總統是假的，有龐大資源的國民黨才是真的，剩下不到兩天就要投票，在國民黨鋪天蓋地的動員跟攻擊當中，她想要跟大家說「4個不要」。

蔡英文首先指出，「不要自我懷疑」，對方越大聲，就要更勇敢，更勇敢相信，民主、自由、改革的這一條路，堅信自己沒有走錯；第二，「不要低估對手」，對方一定會集結，想回到過去，想拿回既得利益，因此，對方站出來一個人，「我們就要站出來兩個人，三個人，四個人」。

蔡英文提到，第三，「不要仇恨對方」，跟對手不一樣，選舉是民主的喜事，不需要去刺激對方，也不需要去嘲笑對方，要基於愛台灣、愛國家，愛土地的心情去投票；第四，「不要分散力量」，這一點最重要，團結支持3號蔡英文，政黨票不要猶豫，不要分票，支持14號的民進黨。

蔡英文還說，大家都叫她「台灣隊長」，台灣隊長需要有台灣隊友，「你們就是我的台灣隊友，所有熱愛民主自由、珍惜改革成果的台灣人民，你們都是我的台灣隊友」，要拜託各位台灣隊友，1月11日一定要回家、一定要投票、一定要拉票，每一票都投入票匭，支持3號蔡英文、賴清德，支持14號民進黨。

ET快訊
一夜暴跌8°C夏→冬！急凍12°C「時間點出爐」
女星反台獨不遺餘力！弟竟加入民進黨　她氣瘋了
獨／王立強、陸商、蔡正元4張對話截圖曝光！「談好條件幫落實」
凱道挺韓喊破100萬人！網神邏輯打臉：台北能住1億人？
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／「滿身是傷痕但不要緊...」陳菊126秒影片逼哭網友：這張選票決定台灣未來

TIME專訪／外資、媒體移轉台灣？蔡英文：台商回流6000億「最安全的生產地」

「很多人都很緊張」　蔡英文喊話支持者：不要低估對手、不要分散力量

TIME專訪／香港激烈抗爭一國兩制？　蔡英文：台灣人對中國信賴度大打折扣

TIME專訪／美中貿易出賣台灣？ 蔡英文：川普政府支持台灣有史最強

獨／王立強、陸商、蔡正元4張對話截圖曝光：談好條件會幫落實

TIME專訪／北京對民進黨反感？蔡英文：台灣夠團結時...坐下來談才會找到方案

凱道挺韓喊破100萬人！鄉民笑噴「赤壁之戰」　神邏輯打臉：台北能住1億人？

用生意講政治？賴香伶爆氣嗆郭台銘「適可而止」⋯柯P、館長傻了

香港民主黨議員與民眾黨交流　梁翊婷：中間會不會是民粹的選擇？

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

主人狂被咬崩潰「向訓練師求助」　她耐心鼓勵、引導...幼犬3天學乖

陳水扁激動北上3問馬英九 公款私用無罪「讀同個大學嗎？」

計程車上掉手機！暖司機回頭送還　大陸夫妻狂讚：台灣最美風景是人

鄧紫棋東區唱片行買自己專輯　換到員工價+一個月播她的歌XDD

淘寶台灣年貨節

影／「滿身是傷痕但不要緊...」陳菊126秒影片逼哭網友：這張選票決定台灣未來

TIME專訪／外資、媒體移轉台灣？蔡英文：台商回流6000億「最安全的生產地」

「很多人都很緊張」　蔡英文喊話支持者：不要低估對手、不要分散力量

TIME專訪／香港激烈抗爭一國兩制？　蔡英文：台灣人對中國信賴度大打折扣

TIME專訪／美中貿易出賣台灣？ 蔡英文：川普政府支持台灣有史最強

獨／王立強、陸商、蔡正元4張對話截圖曝光：談好條件會幫落實

TIME專訪／北京對民進黨反感？蔡英文：台灣夠團結時...坐下來談才會找到方案

凱道挺韓喊破100萬人！鄉民笑噴「赤壁之戰」　神邏輯打臉：台北能住1億人？

用生意講政治？賴香伶爆氣嗆郭台銘「適可而止」⋯柯P、館長傻了

香港民主黨議員與民眾黨交流　梁翊婷：中間會不會是民粹的選擇？

政治熱門新聞

凱道70萬人韓粉感動穩了！鄉民崩潰

苦勸大學兒　挺韓爸寫1460字長文

澳媒：王立強收到蔡正元、大陸商人提供「劇本」、死亡恐嚇

凱道破100萬人　網打臉：台北能住1億人？

韓國瑜凱道造勢！長髮正妹曝「挺韓3大原因」

媽熬夜寫家書　哭了整夜求投韓

「批韓國瑜最力的趙少康轉向挺韓」　他：真相令人噴淚

凱道至景福門前已擠滿！中正一分局佈600警力

韓國瑜造勢宣布突破80萬人　沈玉琳：凱道寫歷史！

陳揮文：韓粉不要焦慮等投票

呂秋遠勸心死男：吳斯懷會當國防部長

湖南記者燒大陸護照　喊我是台灣人

生命勇士1分半自白：林北癌症末期都要投票

韓造勢突破80萬人！網算聚集速度嚇傻

更多熱門

相關新聞

陳菊126秒影片逼哭網友：這張選票決定台灣的未來

陳菊126秒影片逼哭網友：這張選票決定台灣的未來

距離大選倒數最後兩日，總統府祕書長陳菊9日晚間透過臉書發表催票影片，126秒的感性影片逼哭不少網友。她在影片中提到，即使在選前被抹黑到滿身是傷痕也不要緊，因為新世代勇敢的站出來。她呼籲國人一定要去投票，因為現在大家手上的這張選票，會決定台灣的未來。

蔡英文：台商回流6000億「最安全的生產地」

蔡英文：台商回流6000億「最安全的生產地」

蔡英文：台灣人對中國信賴度大打折扣

蔡英文：台灣人對中國信賴度大打折扣

童小芸：把握時間爭取每一張選票

童小芸：把握時間爭取每一張選票

世界台灣人大會返台力挺林俊憲

世界台灣人大會返台力挺林俊憲

關鍵字：

蔡英文2020大選2020大選蔡英文

讀者迴響

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／扣嫂流產！驗孕日期曝光...39天後失去小孩

過馬路遭曳引車輾斃！兒崩潰抱屍　店家：腳身分離

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

杜汶澤46秒投票片問台灣「你知道你幸福嗎？」12萬人淚崩

小賈斯汀認了「罹患不治之症」！

凱道70萬人韓粉感動穩了！鄉民崩潰

莉婭認愛謝和弦！反擊「決裂是Keanna一手造成」

獨／Keanna流產　謝和弦收砲火盼好聚好散

東吳情侶雙屍真相曝！驚見男友上吊亡...她同赴黃泉相會

雙屍悲劇！主唱男大生自殺、女尋死

苦勸大學兒　挺韓爸寫1460字長文

美女博士發現「老公是Gay」跳樓身亡

10歲童藏起落架　-50°C缺氧凍死

BTS柾國紅眼框向粉絲道歉

720萬「黃金齒輪」闖關　外層鍍銀還是栽了

更多

最夯影音

更多
出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚
霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面