「很多人都很緊張」　蔡英文喊話支持者：不要低估對手、不要分散力量

▲蔡英文在臉書喊出4個不要。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文9日在臉書向支持者喊話，「這幾天，我知道很多人都很緊張」，焦慮到睡不著，接到國民黨的拜票電話接到手軟，電視轉來轉去都是國民黨的廣告，這就是國民黨的真面目，庶民總統是假的，有龐大資源的國民黨才是真的，剩下不到兩天就要投票，在國民黨鋪天蓋地的動員跟攻擊當中，她想要跟大家說「4個不要」。



蔡英文首先指出，「不要自我懷疑」，對方越大聲，就要更勇敢，更勇敢相信，民主、自由、改革的這一條路，堅信自己沒有走錯；第二，「不要低估對手」，對方一定會集結，想回到過去，想拿回既得利益，因此，對方站出來一個人，「我們就要站出來兩個人，三個人，四個人」。



蔡英文提到，第三，「不要仇恨對方」，跟對手不一樣，選舉是民主的喜事，不需要去刺激對方，也不需要去嘲笑對方，要基於愛台灣、愛國家，愛土地的心情去投票；第四，「不要分散力量」，這一點最重要，團結支持3號蔡英文，政黨票不要猶豫，不要分票，支持14號的民進黨。



蔡英文還說，大家都叫她「台灣隊長」，台灣隊長需要有台灣隊友，「你們就是我的台灣隊友，所有熱愛民主自由、珍惜改革成果的台灣人民，你們都是我的台灣隊友」，要拜託各位台灣隊友，1月11日一定要回家、一定要投票、一定要拉票，每一票都投入票匭，支持3號蔡英文、賴清德，支持14號民進黨。