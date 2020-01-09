TIME專訪／香港激烈抗爭一國兩制？　蔡英文：台灣人對中國信賴度大打折扣

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文接受《TIME》雜誌專訪時，針對香港激烈抗爭一國兩制所傳達的訊息表示，所謂的「一國兩制台灣方案」是沒有辦法接受的，「有一點非常重要，就是中國是不是可以信賴。」

蔡英文表示，今年初中國國家主席習近平提到「一國兩制台灣方案」的時候，當時台灣社會對這個講話的反應，其實是滿強烈的，也就是說，台灣對於所謂的「一國兩制台灣方案」是沒有辦法接受的。

蔡英文強調，不僅對這個方案本身沒有辦法接受，其實還有一點非常重要，就是中國是不是可以信賴，「我覺得在香港這一段時間，從今年稍早3、4月一直到現在的發展，顯現出中國在國際承諾下，維持香港『一國兩制』的承諾，遭到香港人的質疑，對中國的可信賴度，確實在台灣人的心裡大打折扣。」

對於蔡英文是不是在香港運動中獲益？她表示，應該不要做這樣的解讀說香港的情況是不是有哪一個特定的政治人物受到利益或者是不利益，我們應該要這樣來看這個現象，也就是說，當香港的事情持續在發生的時候，台灣的人民需要一個很堅定的領導者，能夠為台灣堅持台灣應該堅持的事情，而且能夠很清楚地講出台灣人的心聲。

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