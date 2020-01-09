TIME專訪／外資、媒體移轉台灣？蔡英文：台商回流6000億「最安全的生產地」

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文接受《TIME》雜誌專訪時，針對外資與媒體轉移的問題表示，台商正在回流，且已經超過6000億新台幣，強調台灣是最安全的生產地。

蔡英文表示，其實現在看到美中的貿易戰也好，或香港的情勢也好，已經引發了一些投資案轉向到台灣來，尤其是在中國大陸的台商，開始把他們的投資轉回來台灣，「從今年1月到現在，我們所收到台商回到臺灣來投資的申請，已經超過6,000億台幣。」

蔡英文指出，看到很多的訂單現在都轉到台灣來，台灣越來越是下一個世代的通訊電子產品，及很多高階產品，最安全的生產地，所以外商也在這裡增加投資；另外一方面，很多在創新產業裡面的新的公司，也都在台灣陸續地設立起來。

此外，蔡英文也強調，台灣的言論自由應該是亞洲數一數二的，這是亞洲最自由的地方之一，對媒體來講，是一個最好的環境。另外就是，台灣其實是一個非常舒適、適合居住的地方，所以歡迎國際媒體利用台灣做區域中心，他們會覺得這是一個很舒適、很自由的國家，對於媒體的運作也充分尊重國家。

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