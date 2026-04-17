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社會 社會焦點 保障人權

媽祖、仙姑助孝媳尋獲婆婆遺體　專家曝：看見神秘「靈動力」

記者唐詠絮／台中報導

白沙屯媽祖進香期間，再度傳出令人動容的「神蹟」。台中市一名77歲林姓婦人日前失聯，媳婦心急如焚，於媽祖進香路旁跪地哭求，就在昨（16）日，家屬接獲通報，遺體在「張玉仙姑廟」前方約100公尺處尋獲。民俗大師廖大乙指出，媽祖進香途中，媳婦尋獲失蹤婆婆遺體的種種巧合，在宗教上可視為一種「靈動力」的展現，孝行感動天，猶如媽祖與仙姑接力，建議家屬更應該去答謝仙姑廟。

▲▼林婦失聯處大多是農田水圳，監視器數量相當少，媳婦邱女幾天前，曾向白沙屯媽祖祈求。（圖／民眾提供、翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

▲▼林婦失聯處大多是農田水圳，監視器數量相當少，媳婦邱女幾天前，曾向白沙屯媽祖祈求。（圖／民眾提供、翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名林婦失聯多日今日尋獲遺體，猶如在白沙屯媽祖、張氏玉姑娘幫助下返家。（圖／翻攝白沙屯拱天宮、記者許權毅翻攝、施旅行授權）

這起事件發生在台中市大肚區。根據警方調查，77歲的林姓婦人在本月11日失聯，最後出現地點是大肚區文昌二街附近。由於該區域多為農田水圳與民宅，監視器數量不多，導致警方追查困難，家屬焦急萬分。

適逢白沙屯媽祖南下進香，林婦的媳婦邱女決定轉向神明求助，13日她跪在媽祖進香路徑旁聲聲哭求，沒想到白沙屯媽祖的鑾轎竟真的轉向，像是在仔細聆聽她的心願。邱女向媽祖訴說，婆婆已經失聯多日，擔心她沒吃沒喝，希望媽祖能保佑早日找到人。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲林婦在水流屍成神的張氏玉姑娘廟旁被尋獲，離家僅約4公里。（圖／記者許權毅翻攝）

奇蹟似乎就在此時悄悄發生。昨（16）日，有民眾在龍井區一處大排水圳內發現一具女性浮腫遺體，報案時特別提到，位置就在「張氏玉姑娘廟」旁邊。家屬接獲通報後趕往指認，初步確認就是失蹤的林婦。令人驚訝的是，遺體尋獲處距離林婦最後現身地點約4公里，但兩地之間正好有大排水圳相連，彷彿有一股無形的力量牽引著。

▲林婦在水流屍成神的張氏玉姑娘廟旁被尋獲，離家僅約4公里。（圖／翻攝Google Maps）

▲林婦在水流屍成神的張氏玉姑娘廟旁被尋獲，離家僅約4公里。（圖／施旅行授權）

民俗大師廖大乙進一步解釋，神明有陰陽之分，媽祖屬於陽廟，而像「張氏玉姑娘廟」這類祭祀因故枉死者的廟宇則屬陰廟。若遭遇枉死或冤情，靈體往往會尋求陰廟的庇護或指引。此次遺體在陰廟前被發現，建議家屬除了感謝媽祖保佑，也應前往該廟答謝神恩，圓滿這段因緣。

▲民俗大師廖大乙。（圖／廖大乙提供）

▲民俗大師廖大乙。（圖／廖大乙提供）

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