同台李貞秀！　江和樹支持提告還清白、揭柯文哲4/7已說要做決定

▲李貞秀、江和樹同台。（圖／翻攝自YouTube／民視讚夯）

記者郭運興／台北報導

民眾黨中評會13日決議開除李貞秀黨籍，李貞秀則砲轟黨主席黃國昌主導她離開。而今（16日）李貞秀與民眾黨議員、中央委員江和樹在節目同台，江和樹指出，「黃國昌把妳拔掉有什麼好處？妳要記得，柯文哲跟他說的是4月7日妳要做決定」，李貞秀回應「我答應柯文哲是4月7日質詢完，宣布只做完第一個會期就請辭」。江和樹表示，「黃國昌不同意嘛，在當場是不是有電話讓妳跟柯文哲談到？那時侯妳已經崩潰了，原則上聽起來就是4月9日要開鍘了，妳被開除不是因為批評高虹安，而是要錢，如果妳真的沒有，我支持妳提告也幫妳出錢」。

李貞秀今日出席民視政論節目《頭家來開講》，同場來賓江和樹表示，「其實李貞秀應該了解我是中央委員，裡面的過程我應該有點了解，為什麼4月7日這4人會找妳談？妳有跟柯文哲聯絡過嘛，當時柯文哲說妳要請辭沒問題，妳說好，國昌才會說如果想要請辭，是不是在當天4月7號就做決定，而不是讓中評會做這個決定，這樣是妳自己要離開而不是硬要開除，保護這個黨，目標當時是一樣的」。

江和樹強調，「自己立場很簡單，如果真的有存在錢的問題，誰跟妳說到價碼、還是妳自己說到價碼，有這種人妳直接說出來」。李貞秀回應，所以請黃國昌講出來啊，因為是黃國昌在指控啊，沒有證據就是造謠嘛。

江和樹直言「妳要記得黃國昌為什麼4月7日會找妳，我已經說到重點了，不要一直糾結在這個地方，黃國昌把妳拔掉對他有什麼好處？他也不可能馬上變成立委啊，後面哪個是他的人？當時大家在捍衛妳的權利，執行柯文哲的意志，現在有什麼改變嗎」。李貞秀表示，如果沒有改變，怎麼一個一個出來要自己知所進退？

江和樹指出「我當時跟妳說了，是不是幕僚沒有給妳很正確的資訊，開了那場直播傷害到了妳，就是從那波開始燒起來，自己在服務處接到電話也都是替妳說話，柯文哲今天說到妳，希望妳說話確實一點，因為妳也知道柯文哲、黃國昌這些人可能沒有辦法聽到真相，但是只有妳可以還原真相，到底有沒有人要拿錢給妳」？

李貞秀說，從來沒有，自己跟柯文哲從頭到尾都說為了保護民眾黨可以下來，但第一個會期必須做完，柯文哲對外也說不要逼自己，但重點是為什麼黃國昌要逼自己在中評會開鍘之前下來，而不是第一個會期做完下來。

江和樹表示，「沒有啦，妳要記得，柯文哲跟他說的是4月7日妳自己要做決定」，李貞秀說「4月7日可以決定是我來宣布我請辭，只做到第一個會期，但是黃國昌堅持不能做到8月31日，我答應柯文哲的是4月7日可以在台上質詢完之後，宣布只做完第一個會期就請辭，這不是皆大歡喜嗎」。

江和樹表示，「黃國昌不同意嘛，因為黃國昌是尊重妳，最後還有拿電話跟柯文哲講，在當場是不是有讓妳跟柯文哲談到？那時侯妳已經崩潰了，原則上聽起來就是4月9日要開鍘了」。

江和樹追問「秀姐，4月7日那一場很重要，妳答應柯文哲沒有任何條件，但自己想要了解妳要補償、福利的意思」？李貞秀強調「我沒有要補償，我只說做到8月31日，就是4月7日宣布，沒有任何條件，我答應柯文哲的就是這樣」。

江和樹強調，「妳要記得被中評會開除不是因為批評高虹安的問題，而是要錢，如果妳真的沒有，我支持妳提告也幫妳出錢，沒有的話要告、要反駁，要求法官來拿證據，我們在捍衛妳的權益」。

李貞秀則回應，「我沒有要賠償金，現在就是一直在反駁，所以黃國昌、中評會要把證據拿出來啊，我不要任何權益，我只是要讓黃國昌付出代價」。