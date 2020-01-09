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世界台灣人大會返台力挺林俊憲　籲守護台灣　

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▲世界台灣人大會加油團成員齊聚民進黨立委林俊憲競選總部，為民進黨及林俊憲選情加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲世界台灣人大會加油團成員齊聚民進黨立委林俊憲競選總部，為民進黨及林俊憲選情加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大選進入倒數階段，世界台灣人大會加油團成員9日上午齊聚民進黨立委林俊憲位於永華路上的競選總部，為民進黨及林俊憲的選情加油打氣，林俊憲強調，台灣已經是自由世界最重要的朋友，此次大選更是受到全世界的關注，他認為包含近120萬首投族在內的年輕世代，投票率將會提升並成為大選勝負最關鍵因素。

▲世界台灣人大會加油團成員齊聚民進黨立委林俊憲競選總部，為民進黨及林俊憲選情加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由召集人程韻茹、會長傅佩芬所率領的世台會加油團，9日上午特地來為林俊憲的選情助陣。「現在我們是你的」、「台派現在是大團結的時候」、「進入國會保護我們的家園、保護台灣」世台會成員強烈表達對此次大選關注的態度。林俊憲為此特別感謝說「台灣有你們真好」，也強調世台會對台灣這塊土地的關懷展現了「台灣人的精神」。

▲世界台灣人大會加油團成員齊聚民進黨立委林俊憲競選總部，為民進黨及林俊憲選情加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林俊憲指出，2020年的大選與往年特別不一樣，是守護自由民主的關鍵抉擇。台灣已經得到世界的尊敬，自由世界不能沒有台灣這個朋友，所以也都在關注大選的結果。林俊憲強調，民進黨內蔡、賴合作之下，正是台灣展現大團結的時刻，本土政權不只是總統大選要贏，該贏的地方也都要贏，讓國會過半，繼續台灣堅持改革之路。

對於澳洲知名媒體「世紀報」披露，國民黨副秘書長蔡正元與中國孫姓商人，試圖威脅利誘中國間諜王立強反咬民進黨一事，林俊憲痛批，這就是為了打倒民進黨的國共合作典型，自由世界難以想像的事，中共都做得出來，也更凸顯台灣完成反滲透法等國安五法立法的重要性與必要性。

▲世界台灣人大會加油團成員齊聚民進黨立委林俊憲競選總部，為民進黨及林俊憲選情加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「政黨要跟年輕人站在一起才有未來」，林俊憲也從香港反送中抗爭為例，解析台灣40歲以下年輕世代的覺醒，分析年輕世代在此次大選的重要影響力。

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