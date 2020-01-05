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家門口遭車撞！她左腿「當場斷裂分離」血流滿地…酒駕老師「賠不起」上吊亡

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▲▼她遭車撞「左腿當場斷裂」　酒駕師竟上吊亡。（圖／翻攝自微博）

▲女子左腿遭車輾斷，鮮血瞬間染紅滿地。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名41歲王姓女子準備從娘家離開，不料走到門口時卻被突如其來的廂型車撞到，左腿當場被輾斷分離，血流滿地止。警方事後調查發現，肇事駕駛是一名吳姓男子，於一所中學擔任老師，平時喜歡喝酒，沒想到當天喝完酒後竟出了嚴重意外。男老師最終因為無力支付賠償金，便上吊輕生，讓家屬和受害者都十分無奈。

綜合陸媒報導，事發在河北省張家口市，王女2018年8月從娘家離開時，不慎遭到一輛廂型車撞倒，她的左小腿當場斷成兩截掉在一旁。幫忙止血的人透露，女子當時不斷哀嚎，左腿僅剩變形的皮膚包裹著，血肉模糊的模樣嚇壞不少路過民眾。救護人到場後，趕緊將斷肢安穩收起，設法讓女子有接回的希望，不過醫師卻說，王女傷勢太過嚴重，除了左腿重創外，也出現右腿骨折，左手臂骨折，3根肋骨斷裂的情況。

▼女子不斷哀嚎等待救援。（圖／翻攝自微博）

▲▼她遭車撞「左腿當場斷裂」　酒駕師竟上吊亡。（圖／翻攝自微博）

報導指出，王女最後仍失去了左腿，只能要求肇事駕駛給予足夠的賠償；不過吳男雖是一名老師，每月有固定收入，卻因為愛喝酒的習慣，導致身上沒有半點積蓄。王女的爸爸知道吳男無力支付賠償金後，便氣得撂人狠揍對方一頓。吳男事後向前妻透露「自己不想活了」，不久就在自己家中上吊輕生；直到家人發現遲遲聯絡不上他，這才知道人已經過世了。

這場車禍使得原本健全的女子只能以殘疾之軀度過下半輩子，也讓一名老師走上絕路。不少網友看見王女悲慘處境後，便發起募款活動，讓無法順利得到補償的王女能有一些生活助力。大家也留言說道，「即然出事了就不該逃避，這樣害人害己還一走了之，確實可惡」、「這樣也配當老師？」、「酒駕真該死」、「王女有夠無辜...」、「輕生完全是不負責任的行為啊」。

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▼王女的左腿最終保不住。（圖／翻攝自微博）

▲▼她遭車撞「左腿當場斷裂」　酒駕師竟上吊亡。（圖／翻攝自微博）

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