過了臘八就是年！　臘八節嚐「酸甜鹹辣」送舊迎新

▲臘八粥。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

今（26）日是農曆12月8日，也就是民間俗稱的「臘八節」，在農忙時期，各地以節令飲食迎接年節到來，從臘八粥、臘八蒜到地方特色食品，承載送舊迎新的寓意。相關習俗源自祭祀與慶收，隨時代流轉，逐漸形成多元滋味的節日風味，也象徵年節序幕正式拉開，不少民眾循例備置，送舊迎新，為新年暖身。

《光明網》報導，臘八在傳統上是慶祝豐收、祭祀神靈與祖先的重要日子，相關飲食與儀式寄託人們對生活的期盼。

▲臘八蒜。（圖／CFP）

臘八粥以多種雜糧與乾果慢火熬煮，甜糯口感長期以來被視為最有年味的象徵食品，也承載對家人感情維繫與時節的思念。此外，在臘八節當天，各地也有不同的桌上佳餚，蘊含著「酸甜鹹辣」等口感，象徵對過去一年的深刻體會和對未來一年的深切期待。

臘八節來臨時，還有民眾會準備臘八蒜，也就是把紫皮蒜剝皮後裝罐，再用米醋醃漬，等到除夕夜打開時，一顆顆蒜頭碧綠如玉口感酸辣，配上過年時的水餃，別具一番風味。

▲臘八豆腐。（圖／CFP）

除常見飲食外，老北京流傳臘八取冰保存，也就是「臘八冰，吃不壞」的說法，在臘八清晨敲取屋檐冰儲存，吃了能祛病驅邪，護佑新的一年肚子不鬧毛病；安徽黟縣則有製作臘八豆腐的傳統，曬制的豆腐色澤黃潤，口感鬆軟有嚼勁，鹹中帶甜，可長期保存；大陸西北部分地區則在當天食用以多種食材製作的臘八麵，用八種食材做鹵汁，搭配手工擀制的麵條，寓意長壽健康、日子綿長。