　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

過了臘八就是年！　臘八節嚐「酸甜鹹辣」送舊迎新

▲臘八粥。（圖／CFP）

▲臘八粥。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

今（26）日是農曆12月8日，也就是民間俗稱的「臘八節」，在農忙時期，各地以節令飲食迎接年節到來，從臘八粥、臘八蒜到地方特色食品，承載送舊迎新的寓意。相關習俗源自祭祀與慶收，隨時代流轉，逐漸形成多元滋味的節日風味，也象徵年節序幕正式拉開，不少民眾循例備置，送舊迎新，為新年暖身。

《光明網》報導，臘八在傳統上是慶祝豐收、祭祀神靈與祖先的重要日子，相關飲食與儀式寄託人們對生活的期盼。

▲臘八蒜。（圖／CFP）

▲臘八蒜。（圖／CFP）

臘八粥以多種雜糧與乾果慢火熬煮，甜糯口感長期以來被視為最有年味的象徵食品，也承載對家人感情維繫與時節的思念。此外，在臘八節當天，各地也有不同的桌上佳餚，蘊含著「酸甜鹹辣」等口感，象徵對過去一年的深刻體會和對未來一年的深切期待。

臘八節來臨時，還有民眾會準備臘八蒜，也就是把紫皮蒜剝皮後裝罐，再用米醋醃漬，等到除夕夜打開時，一顆顆蒜頭碧綠如玉口感酸辣，配上過年時的水餃，別具一番風味。

▲臘八豆腐。（圖／CFP）

▲臘八豆腐。（圖／CFP）

除常見飲食外，老北京流傳臘八取冰保存，也就是「臘八冰，吃不壞」的說法，在臘八清晨敲取屋檐冰儲存，吃了能祛病驅邪，護佑新的一年肚子不鬧毛病；安徽黟縣則有製作臘八豆腐的傳統，曬制的豆腐色澤黃潤，口感鬆軟有嚼勁，鹹中帶甜，可長期保存；大陸西北部分地區則在當天食用以多種食材製作的臘八麵，用八種食材做鹵汁，搭配手工擀制的麵條，寓意長壽健康、日子綿長。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 2 2802 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／記憶體「愈關愈大尾」　4檔亮燈
快訊／78分鐘輕鬆橫掃對手　謝淑薇闖澳網女雙8強
霍諾德最新發文曬「101高空自拍照」！　萬人湧入告白
快訊／墨西哥足球場11死　槍手朝球員、觀眾隨機開槍
前副市長曝101曾拒阿湯哥　看霍諾德登頂：不會每次都這麼好運
快訊／低軌衛星族群起飛！　2檔衝漲停
菲渡輪沉沒15死！海面平靜船體卻傾斜　船員急叫醒乘客
霍諾德登頂101「大魔王關卡曝光」！　親認很頭痛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸光電核心材料突破「卡脖子」限制　2025產出聚烯烴彈性體5.8萬噸

過了臘八就是年！　臘八節嚐「酸甜鹹辣」送舊迎新

上海攤商領黃仁勳簽名紅包曝「不認識他」：消費65元買栗子和糖葫蘆

河南女書記睡人夫淫穢片全流出　超悍元配貼公告：領國家薪忙開房

陸研究生教騎單車！每人收3千6「2年賺121萬」　本人揭運作真相

陸「超大版寒假練習卷」爆紅　家長曝奇效：孩子寫完一套還想做

中共擴大反腐　46名學術人員抄襲偽造代寫騙經費被罰

陸擬制定「數字人身份標識」　實現「一人一碼」

陸證券經紀人8年少掉6.8萬名　多家券商「幾乎清零」

10萬人預約送別！旅日貓熊曉曉、蕾蕾最後亮相　中日貓熊外交謝幕

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

烏日汽車追撞停等紅燈的機車雙載

恆春女騎士閃避轎車慘摔卡車底！警目擊救援　10民眾合力抬車

鳳山深夜押人討債！黑車撞爛收費亭拖殘骸刮火花　驚悚畫面曝

提名牛步！國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

兒被控騎重機無牌炸街擾鄰！警父提告捍衛清白：不該被獵巫

陸光電核心材料突破「卡脖子」限制　2025產出聚烯烴彈性體5.8萬噸

過了臘八就是年！　臘八節嚐「酸甜鹹辣」送舊迎新

上海攤商領黃仁勳簽名紅包曝「不認識他」：消費65元買栗子和糖葫蘆

河南女書記睡人夫淫穢片全流出　超悍元配貼公告：領國家薪忙開房

陸研究生教騎單車！每人收3千6「2年賺121萬」　本人揭運作真相

陸「超大版寒假練習卷」爆紅　家長曝奇效：孩子寫完一套還想做

中共擴大反腐　46名學術人員抄襲偽造代寫騙經費被罰

陸擬制定「數字人身份標識」　實現「一人一碼」

陸證券經紀人8年少掉6.8萬名　多家券商「幾乎清零」

10萬人預約送別！旅日貓熊曉曉、蕾蕾最後亮相　中日貓熊外交謝幕

91分鐘成功登頂台北101！霍諾德今離台　機場與粉絲親切合照

澳網女單16強全美內戰！　佩古拉終結凱絲衛冕之路闖8強

快訊／記憶體4檔「愈關愈大尾」亮燈　南亞科飆天價

陸光電核心材料突破「卡脖子」限制　2025產出聚烯烴彈性體5.8萬噸

快訊／78分鐘直落二輕鬆橫掃對手　謝淑薇攜搭檔闖進澳網女雙8強

屏東男機車停路邊鑰匙沒拔　內埔警巡邏發現代保管

全台唯一氦氣球高空體驗　南投九九峰園區2／11試營「縣民免費」

肩痛不只五十肩！老師「寫黑板困難、痛到無法睡」竟旋轉肌袖撕裂

日本3處賞櫻溫泉地！最快2月就能看粉色花海　再住海景飯店泡湯

男童還沒出生就「肋膜積液」　竟是全球極罕見KLA

霍諾德到了！1小時31分攻頂！　台北101頂端興奮自拍：風好大

大陸熱門新聞

女書記睡人夫淫片流出　元配超悍貼公告

陸「超大版練習卷」爆紅　家長曝奇效

陸研究生教騎單車！2年賺121萬

上海攤商領黃仁勳簽名紅包曝「不認識他」：消費65元買栗子和糖葫蘆

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

X型靈動老師不只一位！實戰房被挖出

無人機吊豬出包全村斷電10小時

陸男用SIM卡煉出黃金！價值50萬元

陸保時捷女銷冠：客戶6成女性　沒私下吃飯

10萬人預約送別！旅日貓熊曉曉、蕾蕾最後亮相

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

陸擬制定「數字人」身份標識

中共擴大反腐 46名學術人員抄襲偽造代寫騙經費被罰

陸證券經紀人8年少掉6.8萬名

更多熱門

相關新聞

佛光山桃園講堂慶法寶節　發送臘八粥

佛光山桃園講堂慶法寶節　發送臘八粥

佛光山桃園講堂24日於桃園區文中路上的新弘法基地，舉行「慶祝法寶節－寒冬送暖臘八粥結緣」活動，副市長蘇俊賓與佛光山宗長心保和尚、地方人士及信眾一同分享臘八粥表示，臘八粥象徵感恩、分享與祝福，是寒冬中最溫暖人心的善行。

年節裝置吸睛　插畫氣偶現身百貨引人潮駐足合影

年節裝置吸睛　插畫氣偶現身百貨引人潮駐足合影

佛光山潮州講堂致贈臘八粥　以行動溫暖潮州警

佛光山潮州講堂致贈臘八粥　以行動溫暖潮州警

寒冬送粥暖警心　佛光會臘八粥致敬枋警

寒冬送粥暖警心　佛光會臘八粥致敬枋警

掛「福气」布條惹怒家長　師怒：這就是現在教育環境

掛「福气」布條惹怒家長　師怒：這就是現在教育環境

關鍵字：

臘八節臘八粥臘八蒜傳統美食年節習俗

讀者迴響

熱門新聞

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

男約妹上MTV完事挨告被判刑！二審劇情大逆轉

男友剛驟逝！《星光》女星被逼24小時搬家

快訊／7-11開出8組發票大獎！花23元就中千萬　幸運門市曝光

賈永婕端鳳梨拜拜…霍諾德表情秒變迷因

蔣萬安被罵收割功勞　賈永婕「霸氣1句」打臉酸民

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

女書記睡人夫淫片流出　元配超悍貼公告

霍諾德徒手登頂101！可達鴨意外成最大贏家

霍諾德赤手攻頂101　工傷協會怒噴：把人命當宣傳素材！慘被灌爆

谷立言指「自由非免費」　楊瓊瓔：不能成濫編預算藉口

LuLu婚禮「湊齊演藝圈3大男神」！陶晶瑩同框嗨了

深夜脫兒褲子摸下體6秒...查看尿床　台南媽媽竟被控侵犯！

更多

最夯影音

更多
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面