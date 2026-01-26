陸研究生教騎單車！每人收3千6「2年賺121萬」　本人揭運作真相

▲上海體育大學體育教育專業研究生李隆順的創業經歷，近日在網路上引發熱議。（圖／翻攝自上觀新聞）



「800元教人學騎腳踏車、兩年收入近30萬元」。大陸上海體育大學體育教育專業研究生李隆順的創業經歷，近日在網路上引發熱議。不少網友質疑「騎車不是天生就會嗎？」、「怎麼還有人願意付費學？」對此，當事人實際揭開這門看似「反常識」生意背後的運作真相。

《上觀新聞》報導，李隆順澄清，網路流傳的數據被過度簡化。所謂近700名學員，是他與合夥團隊累積服務的總量，其中由他帶領的3人教練組實際授課約300多人；2年多人民幣25至27萬元（約新台幣112萬元至121萬元）為毛營收，尚未扣除人力、交通與場地等成本，換算後每小時約200元（約新台幣900元），與一對一體育培訓市場行情相當。

此外，800元（約新台幣3600元）並非單堂費用，而是「包教會、不限課次、不限時間」，多數學員2至3堂課即可達標。李隆順表示，課程並非傳統「扶著學」，而是以專業體育教學拆解騎車技能，從平衡控制與肢體協調入手，採無接觸教學方式。學員中不乏曾多次學習失敗者，甚至包含注意力不足或動作協調較弱族群，教學難度高於一般學習者。

報導指出，李隆順的學員結構也顛覆刻板印象，主力並非孩童，而是30至40歲成人，需求包括通勤、公司團建或技能補強，甚至有外國旅客慕名而來。他坦言，這也促使自己提升英語與跨文化溝通能力。

自行車教學只是其業務之一，約占三至四成。由於回購率低，團隊重心仍放在青少年體能與體育升學培訓。其創立的「競攀上門體育」提供中考體能、跑跳訓練等服務，以彈性上門模式切入市場。為提升專業度，他自費超過10萬元（約新台幣45萬元）進修多項體育技能。

面對畢業抉擇，李隆順選擇給自己1到2年的創業試錯期。他認為，小眾體育培訓的價值在於專業與需求匹配，而非噱頭。未來，他計畫推動課程標準化、拓展跨城市服務，用實力證明體育專業也能走出多元就業之路。

