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28歲女腹痛衝急診…醫檢查一半「雙腿間鑽出嬰孩頭」她嚇壞：不可能！

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▲▼女子腹痛不止被送往急診治療，不料下秒卻生了一個男嬰。（圖／達志／示意圖）

▲女子腹痛不止被送往急診治療，不料卻生了一個男嬰。（圖／達志／示意圖）

記者朱世凱／綜合報導

「醫生，我肚子好痛...」大陸一名28歲女子小美（化名）近日因為腹部劇烈疼痛，被救護車送至急診治療，護士問她，「妳是懷孕了嗎？最後一次月經是什麼時候呢？」小美果斷回答，「不可能！我不可能是懷孕。」不過正當醫師為她進行檢查時，嬰孩的腦袋卻從小美雙腿間鑽了出來，嚇得醫護人員趕緊進產房準備。

▼小美自始至終都認為自己不可能是懷孕。（圖／達志／示意圖）

孕婦,懷孕,大肚子。（圖／達志／示意圖）

據《瀟湘晨報》報導，事發在湖南省婦幼保健院急診科，一輛救護車1日下午4點20分載著28歲女子小美趕來醫院救治。小美在送醫過程中，不斷對著醫護人員說自己肚子好痛；護士懷疑病患處於懷孕狀態，所以詢問最近一次的月事時間點，小美回答，「是在今（2019）年2月底，但是我不可能是懷孕！」

當救護車抵達後，護士立刻向醫師周思斯回報狀況，醫師只好請小美脫下褲子進行檢查。沒想到就在此時，小美的雙腿間竟然鑽出了一個嬰孩的腦袋，讓醫師緊張大喊，「快保護孕婦會陰部」、「快！孕婦已經五指全開了，快通知產房，趕緊護送！」

隨後，急診科的醫護人員便將小美迅速護送至產房，7分鐘過後，小美順利產下一名重達3550公克的男嬰，母子均安。周思斯事後回想說，小美檢查前就一直問她，「 醫生，你覺得我肚子裡有寶寶是嗎？我是『宮寒」體質，不可能懷孕！」直到孩子出生，小美都無法接受這個事實，反復向醫護人員求證。

▼小美順利誕下一名男嬰。（示意圖／CFP）

▲▼寶寶,嬰兒,腳（圖／CFP）

小美的姐姐表示，每次去小美家都覺得她的肚子在變大，自己曾多次提醒妹妹檢查一下是否是懷孕狀況，但妹妹都說自己只是「長胖」不可能懷孕，整個懷孕過程中一次產檢都沒有做，自從11月30日下午開始，小美就出現不規律的腹痛，1日凌晨一點左右，下體更是流出許多液體，直到下午腹痛加劇才趕緊就醫。

姐姐無奈地說，寶寶出生了，家裡什麼東西都沒有準備，一家人手忙腳亂也不知道該做些什麼了。湖南省婦幼保健院急診科主任劉溯提醒，「育齡期有性生活的女性一旦出現月經紊亂、停經的情況，一定要及時就醫檢查是否懷孕，整個孕期需要按時到醫院產檢，出現見紅、羊水破、規律腹痛等臨產徵兆時，就該及早去醫院待產，以免發生意外。」

不少網友看完都傻眼回應，「有夠奇葩的啦！怎麼會有人不知道自己懷孕了」、「肚子痛這麼久還能忍到下午，也是很厲害」、「孩子差點不能生下來過年了」、「月經沒來8個多月了...神經很大條」、「難懷孕不等於不會懷孕吧」、「醫生比孕婦更傻眼，很莫名的緊急狀況」。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下 

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