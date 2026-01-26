陸2026吸引外資計劃曝　將擴大服務業市場准入及開放領域

▲大陸商務部外國投資管理司負責人王亞。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸商務部今（26）日針對2025年整體工作運行及2026年商務佈局做出說明。其中，大陸商務部外國投資管理司負責人王亞對外界釋出大陸在2026年將如何吸引和利用外資、深入實施自由貿易試驗區提升戰略的佈局和規劃。

王亞表示，將以服務業為重點擴大市場准入和開放領域，包括擴大電信、醫療、教育等領域自主開放，推動試點項目盡早落地，支持服務業外資企業延伸價值鏈，實現專業化、融合化、數智化發展，促進服務業擴能提質，「在已開放的領域保障外商投資既准入又准營。」

王亞提到，2026年將落實境外投資者在大陸取得的利潤直接投資稅收抵免、鼓勵外商投資產業目錄等政策措施，一視同仁支持外資企業參與提振消費、政府採購、招投標等活動，助力外資企業長期深耕發展。

對於外商投資服務保障體系，王亞指出，將全面落實好外資企業國民待遇，聚焦外資企業關切，持續優化服務，辦好外資企業圓桌會，持續開展「服務保障進外企」工作，「把企業的需求清單變成我們的服務清單，幫助企業排憂解難。」

在自貿區與外資對接方面，王亞強調，將開展更廣領域、更深層次、更大力度制度型開放試驗，因地制宜支持自貿試驗區開展新興產業重點領域全產業鏈集成創新，加快推進服務業擴大開放綜合試點示範工作，落實好國家級經開區高質量發展工作方案，持續釋放制度創新紅利。