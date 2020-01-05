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撞擊瞬間曝光！國道貨車追撞自小客「母死子重傷」　肇事駕駛：尾燈暗又開慢

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記者黃孟珍、莊智勝／苗栗報導

國道3號苗栗通霄段南下152.7K處4日深夜11時許發生一起死亡車禍，一輛大貨車疑似視線昏暗，追撞上前方自小客車，導致轎車車尾嚴重爛毀，坐在後座的70歲陳婦也因頭顱變形而宣告不治。如今追撞畫面曝光，當時大貨車行駛在外側車道，毫不減速撞上前方小客車，嚇得一旁目擊民眾頻頻驚喊尖叫。

行車紀錄器畫面拍下，當時大貨車就行駛在外側車道，前方還有一輛自小客車緩速行駛，但大貨車駕駛卻疑似未注意到前方路況，竟筆直高速追撞，強大的撞擊力道讓小客車車身旋轉180度，後半車體近乎爛毀。目擊車禍發生瞬間的鄰車女子，還頻頻發出尖叫，嚇得急忙報警。

▲▼貨車國道3號深夜追撞轎車　後座女「頭顱變形」亡、駕駛重傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼貨車國道3號深夜追撞轎車　後座女「頭顱變形」亡、駕駛重傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲鄰車目睹撞擊瞬間，嚇得頻頻尖叫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局指出，4日深夜11時許接獲通報後立即趕赴現場，發現事故地點一片狼藉，轎車停靠路肩，車尾幾乎被撞到爛沒了，而49歲的陳姓駕駛與坐在後座的母親陳婦（70歲）雙雙受困車內，經救出後，發現陳婦的頭部受到重創，顱骨已經嚴重變形，沒有呼吸心跳，經送往苑裡李綜合醫院搶救後仍宣告不治；而陳男則是意識模糊，送往台中大甲光田醫院救治，目前仍在搶救中，尚未脫離險境。

據初步了解，當時陳男載著母親開夜車，準備南下返回彰化住處，不料途中竟發生死亡車禍，讓母子倆天人永隔，家屬接獲噩耗後也立即趕往醫院，見到陳婦遺體時哀痛萬分。肇事的大貨車施姓駕駛向警方供稱，當時他的車速並未超速，因為前方路況太過昏暗，且小客車尾燈亮度不足、速度又不快，才會不慎追撞。

國道公路警察局第二大隊後龍分隊表示，該路段沒有路燈，不排除是視線昏暗釀禍；而事故現場車體零件碎片散落一地，還有另輛行經的自小客遭到波及，造成輕微車損，所幸無人受傷，後續將進一步釐清肇責歸屬。

「時間對我們來說完全沒用！」

▼自小客遭撞後車尾爛毀，車內母子2人1死1重傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼苗栗貨車國道3號深夜追撞轎車　後座女「頭顱變形」亡、駕駛重傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼貨車國道3號深夜追撞轎車　後座女「頭顱變形」亡、駕駛重傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼貨車國道3號深夜追撞轎車　後座女「頭顱變形」亡、駕駛重傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼苗栗貨車國道3號深夜追撞轎車　後座女「頭顱變形」亡、駕駛重傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼苗栗貨車國道3號深夜追撞轎車　後座女「頭顱變形」亡、駕駛重傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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