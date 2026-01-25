陸保時捷女銷冠：客戶6成是女性　沒私下出去吃飯

▲陸保時捷銷售冠軍牟倩文。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸的保時捷銷售冠軍牟倩文近日在演講時透露，她過去對發動機、變速箱一無所知，並曾一度要被公司淘汰，能成為銷冠是經過不斷的努力與學習。另外，她也正面反駁網友的質疑，強調自己沒有私下跟客戶出去吃飯，而且客戶有六七成都是女性。

保時捷「女銷冠」牟倩文任職於青島保時捷中心，2023年和2024年，她賣出了170台保時捷，2025年賣出了192台，連續三年成為青島保時捷中心年度銷售冠軍，並多次登上網路熱搜。

牟倩文24日在2025福布斯中國汽車行業評選峰會上演講時表示，自己超過60%的顧客是女性，2025年則有超過40%的銷量來源於線上慕名而來的客戶。

分享自己的成長經歷時，牟倩文說，8年前從外地到青島工作時，在青島沒有家人和朋友的陪伴，也沒有所謂的資源，當時一度要被公司淘汰，「從一個對發動機、變速箱無所瞭解的『汽車小白』變成一名『銷冠』，經過不斷的努力和學習。」

她提到，2023年賣出170台保時捷時，曾有人質疑是不是公司把所有的業績都給了她，「2024年我完成了170台銷量，2025年完成了192台銷量，我覺得證實了自己的能力。」

對於網友對業績的質疑，牟倩文過去多次發影片澄清，強調170輛的年銷量確實是真的，自己的客戶有六七成是女性，並沒有私下跟客戶出去吃飯的行為。