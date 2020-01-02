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丈夫結紮2次！輸精管「剪斷+電燒」絕育…1年後人妻竟懷孕了

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▲性愛。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲李男原以為自己沒有生育能力，不料和妻子纏綿完後對方竟懷孕了。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名李姓男子2018年做了2次結紮手術，不料妻子居然還是懷孕了！他事後到醫院一查發現，原來手術後自己仍有精子存在，氣得要求醫院賠償相關損失，包含醫療費、誤工費、營養費、精神損失費等。據悉，雙方至今仍未完成協商，律師則建議李男至法院提起訴訟，否則沒完沒了。

據《廈門晚報》報導，李男2018年8月30日至福建省廈門市海滄區的長庚醫院，做了第一次「輸精管綁線」結紮手術，不過1個月後仍被檢查出有精子存在，於是他在同年12月31日再次於長庚醫院進行第二次結紮手術。負責兩次手術的醫生還說，第二次手術是「輸精管剪斷加電燒」，這是最保險的，因此不用再做精子檢查。

▼李男檢查報告顯示，他的精液中仍帶有精子。（圖／翻攝自廈門晚報）

▲▼李男檢查報告顯示，他的精液中仍帶有精子。（圖／翻攝自廈門晚報）

李男便聽了醫生的意見沒再做檢查，不料2019年10月18日，妻子突然說「自己懷孕了！」他困惑之餘，立刻到廈門大學附屬第一醫院杏林分院做精子檢查，結果證實他依舊有生育能力；同年10月25日，李男來到長庚醫院要求二次檢驗，同樣顯示有精子存在。

李男無奈地說，「結紮手術是極為常見且簡單的小型手術，連續2次手術失敗屬於醫療過錯，醫院應該賠償我的相關損失！」所以他向長庚醫院提出一系列賠償費用，總計近5萬1千元人民幣（約新台幣22萬元）的賠償。不過院方至今卻不願妥協，只是先將涉事醫生「停薪留職」，讓李男和一票網友都傻眼，「出事了還能不用工作等領錢？」

長庚醫院業務部工作人員表示，目前院方正在和李先生溝通協商，出於病患隱私考慮，且鑑於醫學之特殊性，醫院暫不方便透露過多訊息，建議應由專業第三方評判；至於李先生的主治醫師已經出國進修。律師則建議，如果調解不成，可以向廈門市醫患糾紛調解委員會申請調解；如果仍無法順利解決爭議，李先生可以向法院提起訴訟。

▼李男認為是院方手術失誤，才會讓自己仍有生育能力。（示意圖／取自Pakutaso）

▲▼性教育與懷孕（圖／取自Pakutaso）

廈門大學附屬中山醫院男科專業組組長、泌尿外科副主任醫師劉子明表示，男性結紮需要將兩側輸精管剪斷並在末端打結，術後殘留的精子經過60至90天會凋亡或被人體吸收，在此期間依然要採取避孕措施，等殘留的精子自然凋亡或吸收後，再做一個精液常規檢測，精子無活性即手術成功。

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