陸「超大版寒假練習卷」爆紅　家長曝奇效：孩子寫完一套還想做

▲「超大尺寸寒假作業」在網路上走紅。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

寒假臨近，大陸一種「超大尺寸寒假作業」近日在網路上走紅。多位家長發文稱，為了讓孩子在假期中保持學習狀態，特意將練習試卷印成A0尺寸，引發網友熱議。不少人認為，超大版試卷形式新穎有趣，既吸睛又能激發孩子的學習興趣；也有網友調侃「寫累了還能當被子蓋」。

《極目新聞》報導，多名家長表示，將試卷放大列印，初衷並非增加學業負擔，而是希望通過新鮮方式提升孩子的學習積極性。湖北一名網友分享，寒假第一天便為孩子準備了一張約1米長的一年級測試卷，孩子趴在地上認真作答，印兩張A0試卷共花費25元，孩子覺得很新奇，完成時情緒也更積極。

類似做法並非個例，四川、河北、黑龍江等多地家長也在社交平台分享了為孩子準備超大版試卷的經歷。四川的王女透露，受「減負」政策影響，學校寒假不組織考試，她便嘗試用這種方式了解孩子的學習情況，沒想到孩子不僅全部完成，還主動要求再做一套。河北一位家長也稱，孩子看到超大試卷時十分興奮，主動投入學習。

不過，孩子們對此反應並不完全一致。黑龍江的張女直言，她花費60元印了4張A0尺寸的一年級語文試卷，原本希望激發不愛學習的兒子興趣，但孩子起初以為是玩具，發現是試卷後情緒低落，最終未能完成。

有教育人士指出，創新形式確實有助於提升部分孩子的學習興趣，但更重要的是尊重孩子的個體差異，避免形式化「內捲」。如何在輕鬆與學習之間取得平衡，仍需要家長理性把握。

延伸閱讀

▸ 2大陸正妹到日本玩 飯店房間慘變垃圾場！噁心畫面曝

▸ 阿公偏心遺囑失效？2千萬房產「長孫一毛都沒有」 法官判決逆轉關鍵曝

▸ 原始連結