　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸「超大版寒假練習卷」爆紅　家長曝奇效：孩子寫完一套還想做

陸「超大版寒假練習卷」爆紅　家長曝奇效：孩子寫完一套還想做

▲「超大尺寸寒假作業」在網路上走紅。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

寒假臨近，大陸一種「超大尺寸寒假作業」近日在網路上走紅。多位家長發文稱，為了讓孩子在假期中保持學習狀態，特意將練習試卷印成A0尺寸，引發網友熱議。不少人認為，超大版試卷形式新穎有趣，既吸睛又能激發孩子的學習興趣；也有網友調侃「寫累了還能當被子蓋」。

《極目新聞》報導，多名家長表示，將試卷放大列印，初衷並非增加學業負擔，而是希望通過新鮮方式提升孩子的學習積極性。湖北一名網友分享，寒假第一天便為孩子準備了一張約1米長的一年級測試卷，孩子趴在地上認真作答，印兩張A0試卷共花費25元，孩子覺得很新奇，完成時情緒也更積極。

類似做法並非個例，四川、河北、黑龍江等多地家長也在社交平台分享了為孩子準備超大版試卷的經歷。四川的王女透露，受「減負」政策影響，學校寒假不組織考試，她便嘗試用這種方式了解孩子的學習情況，沒想到孩子不僅全部完成，還主動要求再做一套。河北一位家長也稱，孩子看到超大試卷時十分興奮，主動投入學習。

不過，孩子們對此反應並不完全一致。黑龍江的張女直言，她花費60元印了4張A0尺寸的一年級語文試卷，原本希望激發不愛學習的兒子興趣，但孩子起初以為是玩具，發現是試卷後情緒低落，最終未能完成。

有教育人士指出，創新形式確實有助於提升部分孩子的學習興趣，但更重要的是尊重孩子的個體差異，避免形式化「內捲」。如何在輕鬆與學習之間取得平衡，仍需要家長理性把握。

延伸閱讀
2大陸正妹到日本玩　飯店房間慘變垃圾場！噁心畫面曝
阿公偏心遺囑失效？2千萬房產「長孫一毛都沒有」 法官判決逆轉關鍵曝
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 6140 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
霍諾德登頂101「哪品牌賺最兇？」眾人見1幕笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸研究生教騎單車！每人收3千6「2年賺121萬」　本人揭運作真相

陸「超大版寒假練習卷」爆紅　家長曝奇效：孩子寫完一套還想做

中共擴大反腐　46名學術人員抄襲偽造代寫騙經費被罰

陸擬制定「數字人身份標識」　實現「一人一碼」

陸證券經紀人8年少掉6.8萬名　多家券商「幾乎清零」

10萬人預約送別！旅日貓熊曉曉、蕾蕾最後亮相　中日貓熊外交謝幕

「二師兄」驚魂高掛電線！　無人機吊豬出包全村斷電10小時

越共「蘇林時代」高層新面孔近半　公安軍隊系統幹部進入政治局

陸保時捷女銷冠：客戶6成是女性　沒私下出去吃飯

比亞迪海外銷售目標調高25%　要賣130萬輛車

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

烏日汽車追撞停等紅燈的機車雙載

恆春女騎士閃避轎車慘摔卡車底！警目擊救援　10民眾合力抬車

鳳山深夜押人討債！黑車撞爛收費亭拖殘骸刮火花　驚悚畫面曝

提名牛步！國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

兒被控騎重機無牌炸街擾鄰！警父提告捍衛清白：不該被獵巫

陸研究生教騎單車！每人收3千6「2年賺121萬」　本人揭運作真相

陸「超大版寒假練習卷」爆紅　家長曝奇效：孩子寫完一套還想做

中共擴大反腐　46名學術人員抄襲偽造代寫騙經費被罰

陸擬制定「數字人身份標識」　實現「一人一碼」

陸證券經紀人8年少掉6.8萬名　多家券商「幾乎清零」

10萬人預約送別！旅日貓熊曉曉、蕾蕾最後亮相　中日貓熊外交謝幕

「二師兄」驚魂高掛電線！　無人機吊豬出包全村斷電10小時

越共「蘇林時代」高層新面孔近半　公安軍隊系統幹部進入政治局

陸保時捷女銷冠：客戶6成是女性　沒私下出去吃飯

比亞迪海外銷售目標調高25%　要賣130萬輛車

霍諾德赤手攻頂101　工傷協會怒噴：把人命當宣傳素材！慘被灌爆

一票人看霍諾德爬101直播「跟著冒冷汗」！醫師解釋成因

身體出狀況「手最先反應」！醫師：指甲就能看出許多問題

洋基歲月畫下句點　洛艾西加深情告別：關上人生重要篇章

拼賺逾10萬元！3檔抽籤股明開放申購　尖點價差最大但今起抓去關

美周記／TOM FORD情慾無花果一聞就上癮、Diptyque臘梅香氛春節限定

陸研究生教騎單車！每人收3千6「2年賺121萬」　本人揭運作真相

1／26臘八節必吃臘八粥　民俗專家提醒做1事還可積德

農夫田裡找鐵鎚反挖出千年寶藏　獲國家認證！天價回饋曝光

2026年度限定！珍藏莎倫娜號義式航海時光

Lulu陳漢典婚禮表演「漫出來啦～」經典重現

大陸熱門新聞

陸「超大版練習卷」爆紅　家長曝奇效

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

X型靈動老師不只一位！實戰房被挖出

10萬人預約送別！旅日貓熊曉曉、蕾蕾最後亮相

無人機吊豬出包全村斷電10小時

中共擴大反腐 46名學術人員抄襲偽造代寫騙經費被罰

陸證券經紀人8年少掉6.8萬名

陸擬制定「數字人」身份標識

陸保時捷女銷冠：客戶6成女性　沒私下吃飯

陸男用SIM卡煉出黃金！價值50萬元

越共「蘇林時代」高層新面孔近半

比亞迪海外銷售目標調高25%　要賣130萬輛

可可托海雪豹攻擊遊客！女子臉被咬傷

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

更多熱門

相關新聞

尾牙抽獎「必中祕法」曝光！命理師教戰5大招財法

尾牙抽獎「必中祕法」曝光！命理師教戰5大招財法

公司尾牙聚餐變成員工們增進情感的一天，除了傳統的員工聚餐、單位團拜，有些公司還邀請明星、主持人來參與公司尾牙活動，成為公司年底活動的新趨勢。很多公司除了開辦餐宴以外，還會有「摸彩活動」，讓許多員工期待能中大獎好過年，但你有偏財運可以抽到大獎嗎？尾牙摸彩得大獎有妙招！

私幼又傳虐童！2歲孩遭「毆打1小時」滿臉傷

私幼又傳虐童！2歲孩遭「毆打1小時」滿臉傷

霍諾德攀台北101「經精準計算」！氣象粉專揭內幕

霍諾德攀台北101「經精準計算」！氣象粉專揭內幕

「換我去爬101」亞洲媽怎麼說？萬人笑翻：一定有聽過

「換我去爬101」亞洲媽怎麼說？萬人笑翻：一定有聽過

強大的不只霍諾德！她看畫面揭「幕後超能力英雄」

強大的不只霍諾德！她看畫面揭「幕後超能力英雄」

關鍵字：

周刊王湖北寒假作業

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕端鳳梨拜拜…霍諾德表情秒變迷因

直擊／陳漢典婚禮一出場就哭了！　Lulu誓詞淚崩喊話：最怕不能沒有你

霍諾德徒手登頂101！可達鴨意外成最大贏家

霍諾德攀台北101　團體逆風開轟！

35歲陸軍少校墜樓亡　臉書吐露工作壓力

深夜脫兒褲子摸下體6秒...查看尿床　台南媽媽竟被控侵犯！

霍諾德登頂101「驚見NASA大神」親迎接！網跪了

霍諾德徒手登頂101！沈春華讚賈永婕大心臟

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

快訊／全聯開出3張發票大獎！幸運門市曝光

新電視太大！吊車出動「空運搬進家」

谷立言指「自由非免費」　楊瓊瓔：不能成濫編預算藉口

「排球甜心」本季最後一舞？廖苡任淚崩

吳宗憲證婚爆笑致詞「Lulu走路都怪怪的」

北海道開台灣早餐店　店內播這家新聞「被青鳥出征」

更多

最夯影音

更多
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面