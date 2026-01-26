澳門賭王四房之子何猷君任海南政協委員　屬共青團青年聯合會界別

▲何猷君任海南政協委員。（圖／翻攝湖南日報，下同）

記者魏有德／綜合報導

海南省政協第八屆海南省委員會第四次會議舉行期間，前澳門賭王何鴻燊四房之子、星競威武集團董事長兼CEO何猷君，首次以海南省政協委員身分公開亮相「委員通道」。依官方公佈名單，何猷君本屆委員身分所屬界別為中國共產主義青年團和青年聯合會，他表示，將對海南自貿港的發展充滿信心。

《澎湃新聞》報導，2026年1月26日8時，政協第八屆海南省委員會第四次會議「委員通道」（第一場）開啟。當日，韓小雨、高人伯、楊耀東、張樹彬、王佳、曾勝、蔡葩、何猷君等8位來自不同界別的海南省政協委員走上「委員通道」，他們結合各自履職實際，回應熱點關切，回答記者提問。

何猷君表示，他在2025年10月參加在澳門舉辦的海南自貿港產業發展機遇暨旅遊資源推介會，在推介會上對海南更加了解並下定決心，「投資海南就是投資未來，希望大灣區的創業者像我一樣，不要錯過海南。」

公開資訊顯示，何猷君出生於1995年1月12日，為被稱為「澳門賭王」的已故企業家何鴻燊與四房梁安琪之子。他畢業於麻省理工學院，目前擔任星競威武集團董事長兼CEO，是NBA波士頓賽爾提克隊共同經營持有人之一，也是澳門電子競技總會會長，曾涉足電子競技與科技產業相關投資與經營。