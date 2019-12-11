洗完鴛鴦浴躺床！情侶關燈赫見「飯店插座亮紅光」嚇壞

▲電視下方的電源插座出現「詭異紅光」。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一對情侶日前到遼寧省大連市遊玩，並且入住當地的飯店休息，不料當小倆口一同洗完鴛鴦浴，準備關燈躺床時，卻意外發現正對著床的插座發出紅色亮光，嚇得趕緊報警並通知飯店房務人員。員警到場拆解檢查後，赫然見到裡頭被人安裝了微型攝影機，而且安裝時間恐怕不只一兩天，研判不少房客都成了受害者。

據《南昌新聞》報導，揭發此事的情侶當時和另一對情侶共同到大連市遊玩，並且於4日凌晨入住「如家快捷酒店」不同房間；沒想到當小倆口一起洗完澡準備關燈休息時，男方忽然菸癮犯了，於是打開手機的手電筒功能，開始找尋打火機的位置。奇怪的是，每次手電筒的亮光掃過電視下方的電源插座時，裡面就會出現微微暗紅色的亮光。

▼插座後方竟黏著小型的偷拍設備。（圖／翻攝自微博）

「這個插座恰好對著床，會不會被人安裝了偷拍設備？」男子瞬間擺脫疲憊思緒，趕緊叫隔壁房的朋友過來幫忙查看，並且撥打報警電話和通知房務人員。警方到場拆解插座時，證實裡頭塞了微型攝影機，不仔細檢查的話很難發現，「而且設備還在發光，說明它仍在運作當中。」

員警也稱，「偷拍設備是用黏膠固定在插座背面，從黏膠老化以及上頭沾滿灰塵的跡象來判斷，這個微型攝影機已經安裝有一段時間了，不少人恐怕都被錄了進去。」警方隨後將拆下的設備帶回調查，並將兩對情侶帶至轄區派出所進行筆錄。據悉，大家後來返回自己的房間時，都慌張地對各個角落進行檢查，深怕又有可疑設備出現。

酒店不久也發布聲明道歉，「對於此種侵犯隱私的違法行為，我們嚴厲譴責，對於受影響的當事房客，我們表示最誠摯的歉意。酒店已在第一時間檢查所有房間，均無異常。」但他們也認為，自己同樣是受害的一方，希望外界能夠給予體諒。

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