大陸 大陸焦點 特派現場

「二師兄」驚魂高掛電線！　無人機吊豬出包全村斷電10小時

▲▼ 四川無人機吊運生豬失誤 誤觸高壓電線致一村莊停電 。（圖／翻攝 新京報）

▲ 四川無人機吊運生豬失誤， 觸發高壓電線致村莊停電 。（圖／翻攝 新京報）

記者任以芳／綜合報導

農曆春節將至，大陸各地農村開始「殺年豬」準備過節，四川巴中卻傳出一起罕見的無人機意外。當地農民為了節省人力，計畫利用無人機將十多頭生豬從山上吊運下山，沒想到第一頭豬才剛起飛，就因天色昏暗視線不佳，導致生豬與吊具直接掛在電線上，更導致鄰近村莊大規模停電超過10小時。

綜合陸媒報導，這起令人哭笑不得的意外發生在四川巴中鐵佛鎮一處山區。該起事件發生於昨24日凌晨，當地有農戶為了籌備年貨，打算將飼養在山上的十餘頭生豬運下山進行屠宰。考量到山路崎嶇且人力搬運耗時，農戶突發奇想，僱用大型農業無人機協助「吊豬下山」。

現代科技顯然未能算準深夜的視線死角。由於凌晨天色黑暗，操作人員在吊運第一頭生豬時，因判斷距離失準，導致生豬吊掛組件直接撞上高壓電線，整頭豬就這樣在高空中動彈不得。

現場人員眼見「二師兄」在半空中晃動，多次嘗試利用各種器具進行救援與處置，但因擔心觸電風險且吊掛位置過高，努力多時皆告失敗。

這起意外的代價不小，不僅讓原本喜氣洋洋的殺豬活動受阻，更直接癱瘓了當地的電力供應。當地供電部門證實，由於無人機吊具與生豬觸及供電設施引發故障，導致附近村莊一度斷電長達10小時，影響數百戶村民生活。

接獲報案後，電力公司緊急派員趕赴現場搶修。工作人員在確保斷電安全後，才順利將掛在電線上的生豬與無人機具取下。供電部門表示，經過馬不停蹄的搶修，該村落已於24日下午全面恢復供電。至於那頭在電線上「驚魂10小時」的生豬後續如何，也意外成為網民關注的另類亮點。

01/23 全台詐欺最新數據

大陸中國兵器工業集團自主研發的「天馬-1000」無人運輸機今（11）日順利完成首次飛行試驗。這款被譽為空中「貨拉拉」的新型中空低成本運輸平台，具備1噸的最大載重能力，並創下大陸首款同時適配「高原複雜地形、超短距起降、貨運與空投雙模切換」等多項紀錄。其研發成功不僅解決了偏遠地區與特殊地形的物資運輸困境，更在應急救援與規模化物流領域展現出強大的應用潛力，為其低空經濟發展再添利器。

