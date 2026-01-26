上海攤商領黃仁勳簽名紅包曝「不認識他」：消費65元買栗子和糖葫蘆

▲上海菜市場攤商拿到黃仁勳600元人民幣簽名紅包。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳在農曆年前前往大陸參訪已成為近年慣例，他24日現身上海陸家嘴錦德市場，品嘗傳統市場內的小吃並向多名攤商發放簽名紅包，現場一度吸引不少民眾圍觀拍照。據悉，黃仁勳已結束上海行程轉往北京，享用雲南美食，與科技業友人聚會及探視輝達員工。

《極目新聞》報導，1月24日，AI芯片（晶片）龍頭英偉達（輝達）創始人兼CEO、美籍華人企業家黃仁勳現身上海一菜場，品嘗小吃並給商戶發紅包，線上線下引發圍觀。

當地民眾透露，黃仁勳當天與多名隨行人員到訪上海陸家嘴錦德市場，在小籠包店邊走邊吃，也在水果攤前與攤主交談，並曾在紅包上簽名後交給攤商，過程中，不時有上海民眾上前合影。

民眾竺先生表示，父親當天在現場隨行參觀，並曾透過視訊與他連線，讓黃仁勳隔空打招呼，「黃仁勳在市場內走訪多家攤位，購買水果與現做糕點，並向部分商戶送出簽名紅包，期間也曾品嘗商戶提供的醬牛肉。」

上海錦德市場「好好栗王」徐姓老闆指出，黃仁勳一行約12時40分抵達，最先停留在她位於市場入口的攤位，「當時並未認出對方身分，直到有人圍觀拍照才得知，黃仁勳在店內購買栗子與糖葫蘆，共消費65元（人民幣），由隨行人員掃碼付款，並親自簽名後將一個紅包交給她，事後打開發現內有600元，之後陸續有顧客前來拍照、購買商品。」

公開資訊顯示，黃仁勳此次前往大陸參訪，將例行參加各地辦公室年會，在上海行程結束後，預計前往北京、深圳，最後在農曆春節前到台灣。